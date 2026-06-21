Stérile puis réduite à dix, la Belgique cale contre l'Iran et se met dans une situation très compliquée

Les Diables Rouges auront tout essayé, sans grande inspiration. Et l'expulsion de Nathan Ngoy a finalement condamné la Belgique à un mauvais match nul face à l'Iran...

Au coup d'envoi, Rudi Garcia a surpris en alignant Romelu Lukaku dans l'axe. Le jeu belge en est forcément transformé avec bien plus de tentatives de une-deux par l'axe, mais côté gauche, Leandro Trossard est en jambes : c'est de l'une de ses actions que vient la première grosse occasion, un bon ballon en retrait dont ni De Bruyne ni De Cuyper ne profitent (9e). La première frappe contrée de Lukaku suit (10e).

La grosse frayeur signée Taremi

La Belgique est largement au-dessus face à un adversaire nettement plus limité que l'Égypte... mais qui croit tout de même en ses chances, et a bien raison. Car sur une longue touche, Thibaut Courtois doit sortir un premier grand arrêt devant Kanaani (14e). Les Diables écartent le jeu, Saelemaekers livre un solide duel avec Hajsafi côté droit, sans jamais trouver la bonne passe. Youri Tielemans joue les électrons libres : il alerte Beiranvand depuis la droite (22e).

On se dit tout de même que le but se rapproche... mais on ne s'attend pas à ce qu'il tombe en faveur de l'Iran. Sur un coup-franc axial très dangereux, Mehdi Taremi est trouvé d'une passe subtile à ras-de-terre : il se retourne et ajuste Thibaut Courtois (25e)... mais est signalé hors-jeu. Ca se joue à peu de choses, et la Belgique passe par le chah de l'aiguille.

Est-ce un "wake up call" ? Le rythme s'accélère en tout cas... un tout petit peu. Trossard et Saelemaekers ont beau multiplier les déboulés, aucun de leurs centres ne trouve un Lukaku très clairement à court de rythme, qui n'est pas dans le bon tempo et manque beaucoup de remises simples. La plus grosse occasion de la fin de première période est signée De Cuyper, encore, trouvé par un superbe ballon de Tielemans (44e), tandis qu'un ultime ballon fantastique de Ngoy (qui les a multipliés) va chercher De Bruyne dont le centre est trop haut pour Lukaku (45e+8).





Ngoy gâche son bon match

Pas vraiment de sentiment d'urgence au sortir des vestiaires, et le premier arrêt de la seconde période est même... pour Courtois. Encore une fois sur une longue touche, Mehdi Taremi est à la réception et envoie une reprise sur le portier madrilène (53e). Rudi Garcia fait trois changements mais laisse Lukaku - qui est donc visiblement plus en forme que prévu. Il paraît toutefois bien peu dans le rythme, comme quand il se retourne bien trop lentement sans pouvoir frapper (55e).

Un défenseur le devance ensuite sur un magnifique centre de Kevin De Bruyne : Maxim De Cuyper suit, et reprend sur Beiranvand (59e). Dodi Lukebakio, monté au jeu, tente sa spéciale : Ali Beiranvand est attentif, Hans Vanaken reprend au-dessus (62e). Vient ensuite le tournant du match : sur une situation tout à fait banale, Nathan Ngoy loupe sa passe en retrait et doit arrêter Mehdi Taremi qui filait seul au but. Il est bien logiquement exclu, gâchant son excellente prestation (66e).

Lukaku sortira alors enfin, remplacé par Theate, à charge pour Lukebakio de rester seul devant dans un rôle ingrat. L'Iran se met logiquement à y croire : les centres se multiplient, et Saeid Ezatolahi force encore Courtois à se coucher après une perte de balle de KDB (79e). Dans ce genre de situation, il faut être clinique sur ses rares opportunités... et De Cuyper écrase trop sa frappe que Beiranvand capte encore difficilement (86e).

La fin de match est belge, avec - enfin - quelques tentatives de loin notamment de Dodi Lukebakio, tandis que l'Iran semble assez satisfait de ce point qui lui permet d'encore croire dur comme fer à une qualification sur le sol des USA. Ce serait un scénario à la Hollywood. Les Diables Rouges, eux, commencent à écrire celui d'un film d'horreur.