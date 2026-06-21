Belgique Belgique
0-0
Iran Iran
Belgique
Iran
Date: 21/06/2026 21:00
Compétition: Coupe du Monde
journée: Journée 2
Stade: SoFi Stadium

Stérile puis réduite à dix, la Belgique cale contre l'Iran et se met dans une situation très compliquée

Florent Malice
Florent Malice depuis le SoFi Stadium
| Commentaire
Stérile puis réduite à dix, la Belgique cale contre l'Iran et se met dans une situation très compliquée
Photo: © photonews

Les Diables Rouges auront tout essayé, sans grande inspiration. Et l'expulsion de Nathan Ngoy a finalement condamné la Belgique à un mauvais match nul face à l'Iran...

Au coup d'envoi, Rudi Garcia a surpris en alignant Romelu Lukaku dans l'axe. Le jeu belge en est forcément transformé avec bien plus de tentatives de une-deux par l'axe, mais côté gauche, Leandro Trossard est en jambes : c'est de l'une de ses actions que vient la première grosse occasion, un bon ballon en retrait dont ni De Bruyne ni De Cuyper ne profitent (9e). La première frappe contrée de Lukaku suit (10e).

La grosse frayeur signée Taremi  

La Belgique est largement au-dessus face à un adversaire nettement plus limité que l'Égypte... mais qui croit tout de même en ses chances, et a bien raison. Car sur une longue touche, Thibaut Courtois doit sortir un premier grand arrêt devant Kanaani (14e). Les Diables écartent le jeu, Saelemaekers livre un solide duel avec Hajsafi côté droit, sans jamais trouver la bonne passe. Youri Tielemans joue les électrons libres : il alerte Beiranvand depuis la droite (22e). 

On se dit tout de même que le but se rapproche... mais on ne s'attend pas à ce qu'il tombe en faveur de l'Iran. Sur un coup-franc axial très dangereux, Mehdi Taremi est trouvé d'une passe subtile à ras-de-terre : il se retourne et ajuste Thibaut Courtois (25e)... mais est signalé hors-jeu. Ca se joue à peu de choses, et la Belgique passe par le chah de l'aiguille. 

Est-ce un "wake up call" ? Le rythme s'accélère en tout cas... un tout petit peu. Trossard et Saelemaekers ont beau multiplier les déboulés, aucun de leurs centres ne trouve un Lukaku très clairement à court de rythme, qui n'est pas dans le bon tempo et manque beaucoup de remises simples. La plus grosse occasion de la fin de première période est signée De Cuyper, encore, trouvé par un superbe ballon de Tielemans (44e), tandis qu'un ultime ballon fantastique de Ngoy (qui les a multipliés) va chercher De Bruyne dont le centre est trop haut pour Lukaku (45e+8). 

Ngoy gâche son bon match 

Pas vraiment de sentiment d'urgence au sortir des vestiaires, et le premier arrêt de la seconde période est même... pour Courtois. Encore une fois sur une longue touche, Mehdi Taremi est à la réception et envoie une reprise sur le portier madrilène (53e). Rudi Garcia fait trois changements mais laisse Lukaku - qui est donc visiblement plus en forme que prévu. Il paraît toutefois bien peu dans le rythme, comme quand il se retourne bien trop lentement sans pouvoir frapper (55e). 

Un défenseur le devance ensuite sur un magnifique centre de Kevin De Bruyne : Maxim De Cuyper suit, et reprend sur Beiranvand (59e). Dodi Lukebakio, monté au jeu, tente sa spéciale : Ali Beiranvand est attentif, Hans Vanaken reprend au-dessus (62e). Vient ensuite le tournant du match : sur une situation tout à fait banale, Nathan Ngoy loupe sa passe en retrait et doit arrêter Mehdi Taremi qui filait seul au but. Il est bien logiquement exclu, gâchant son excellente prestation (66e). 

Lukaku sortira alors enfin, remplacé par Theate, à charge pour Lukebakio de rester seul devant dans un rôle ingrat. L'Iran se met logiquement à y croire : les centres se multiplient, et Saeid Ezatolahi force encore Courtois à se coucher après une perte de balle de KDB (79e). Dans ce genre de situation, il faut être clinique sur ses rares opportunités... et De Cuyper écrase trop sa frappe que Beiranvand capte encore difficilement (86e). 

La fin de match est belge, avec - enfin - quelques tentatives de loin notamment de Dodi Lukebakio, tandis que l'Iran semble assez satisfait de ce point qui lui permet d'encore croire dur comme fer à une qualification sur le sol des USA. Ce serait un scénario à la Hollywood. Les Diables Rouges, eux, commencent à écrire celui d'un film d'horreur. 

Les compositions

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Belgique Belgique
Courtois Thibaut 90' 7.9 8
  • Arrêts: 3
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
  • Précision des longs ballons: 0/11 (0%)
Plus de stats
Meunier Thomas 58' 6.4 7
  • Précision des passes: 32/41 (78%)
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des centres: 0/3 (0%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Mechele Brandon 90' 7.27 7
  • Précision des passes: 78/88 (88.6%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des longs ballons: 2/5 (40%)
Plus de stats
Ngoy Nathan   66' 6.08 7
  • Cartes rouges: 1
  • Précision des passes: 73/77 (94.8%)
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
De Cuyper Maxim 90' 7.36 9
  • Précision des passes: 48/56 (85.7%)
  • Tirs cadrés: 4/5
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des centres: 0/3 (0%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Tielemans Youri 90' 7.0 5
  • Précision des passes: 47/53 (88.7%)
  • Passes clés: 3
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 1/4 (25%)
Plus de stats
Raskin Nicolas 58' 7.02 6
  • Précision des passes: 60/67 (89.6%)
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Saelemaekers Alexis 58' 6.46 6
  • Précision des passes: 16/22 (72.7%)
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Dribbles réussis: 2/5 (40%)
Plus de stats
De Bruyne Kevin 87' 6.93 -
  • Précision des passes: 41/51 (80.4%)
  • Passes clés: 3
  • Tirs cadrés: 1/5
  • Buts sur phase arrêtée: 0/3
  • Dribbles réussis: 2/3 (66.7%)
  • Précision des centres: 2/10 (20%)
  • Ballons perdus: 22
Plus de stats
Trossard Leandro 90' 7.8 7
  • Précision des passes: 50/56 (89.3%)
  • Passes clés: 6
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 3/4 (75%)
  • Précision des centres: 0/3 (0%)
Plus de stats
Lukaku Romelu   73' 6.13 3
  • Précision des passes: 10/15 (66.7%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
Plus de stats
Banc
Theate Arthur 17' 6.63 5
  • Précision des passes: 9/9 (100%)
  • Passes clés: 1
Plus de stats
Witsel Axel 0'  
Lammens Senne 0'  
Penders Mike 0'  
Lukebakio Dodi 32' 6.75 6
  • Précision des passes: 9/9 (100%)
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
De Winter Koni 0'  
De Ketelaere Charles 0'  
Seys Joaquin 0'  
Moreira Diego 0'  
Vanaken Hans 32' 7.09 10
  • Précision des passes: 24/26 (92.3%)
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Castagne Timothy 32' 7.16 3
  • Précision des passes: 24/26 (92.3%)
  • Passes clés: 3
  • Précision des centres: 2/5 (40%)
Plus de stats
Onana Amadou 0'  
Fernandez Pardo Matias 3' 6.63  
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 2/2 (100%)
Plus de stats
 

Iran Iran
Beiranvand Alireza 90' 9.6 -
  • Arrêts: 7
  • Dégagements des poings: 1
  • Ballon capté: 3
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 11/24 (45.8%)
Plus de stats
Hardani Saleh 45' 6.39 -
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Khalilzadeh Shoja 90' 8.3 -
  • Précision des passes: 33/33 (100%)
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Kanaani Mohammadhossein 90' 7.4 -
  • Précision des passes: 15/16 (93.8%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/1
Plus de stats
Nemati Ali 90' 7.0 -
  • Précision des passes: 22/29 (75.9%)
  • Précision des longs ballons: 1/4 (25%)
Plus de stats
Ghoddos Saman 79' 6.32 -
  • Précision des passes: 14/18 (77.8%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Ezatolahi Saeid   85' 6.4 -
  • Précision des passes: 18/24 (75%)
  • Interceptions: 4
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Mohebi Mohammad 66' 6.46 -
  • Précision des passes: 6/10 (60%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Rezaeian Ramin 90' 6.05 -
  • Précision des passes: 13/21 (61.9%)
  • Passes clés: 2
  • Précision des longs ballons: 0/5 (0%)
Plus de stats
Taremi Mehdi 90' 6.32 -
  • Précision des passes: 15/21 (71.4%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
Plus de stats
Hajsafi Ehsan 66' 6.07 -
  • Précision des passes: 3/10 (30%)
  • Précision des longs ballons: 0/3 (0%)
Plus de stats
Banc
Moghanlou Shahriar 11' 6.55 -
Plus de stats
Hosseinzadeh Amirhossein 5' 6.22  
  • Précision des passes: 4/6 (66.7%)
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Eiri Danial 0'  
Ghaedi Mehdi 0'  
Niazmand Payam 0'  
Alipour Ali 0'  
Yousefi Aria 0'  
Ghorbani Mohammad 0'  
Razzaghinia Amirmohammad 0'  
Mohammadi Milad 24' 6.64 -
  • Précision des passes: 10/12 (83.3%)
  • Passes clés: 1
Plus de stats
Jahanbakhsh Alireza 45' 6.59 -
  • Précision des passes: 6/9 (66.7%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Cheshmi Rouzbeh 0'  
Torabi Mehdi 24' 6.85 -
  • Précision des passes: 15/18 (83.3%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Hosseini Seyed Hossein 0'  
Eckert Ayensa Dennis-Yerai 0'  
Revivre Belgique - Iran

présentation (du match)

Gagner pour éviter un scénario hollywoodien : les Diables Rouges ne peuvent pas sous-estimer l'Iran

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20/06

Les Diables Rouges n'ont déjà plus droit à l'erreur ou presque : il faudra battre l'Iran pour encore croire à la première place, et même pour éviter tout scénario catastrop...

Coupe du Monde

 Journée 2
République tchèque République tchèque 1-1 Afrique du Sud Afrique du Sud
Suisse Suisse 4-1 Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine
Canada Canada 6-0 Quatar Quatar
Mexique Mexique 1-0 Corée du Sud Corée du Sud
Etats-Unis Etats-Unis 2-0 Australie Australie
Ecosse Ecosse 0-1 Maroc Maroc
Brésil Brésil 3-0 Haïti Haïti
Turquie Turquie 0-1 Paraguay Paraguay
Pays-Bas Pays-Bas 5-1 Suède Suède
Allemagne Allemagne 2-1 Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire
Equateur Equateur 0-0 Curacao Curacao
Tunisie Tunisie 0-4 Japon Japon
Espagne Espagne 4-0 Arabie Saoudite Arabie Saoudite
Belgique Belgique 0-0 Iran Iran
Uruguay Uruguay 0-0 Iles du Cap-Vert Iles du Cap-Vert
Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 03:00 Egypte Egypte
Argentine Argentine 19:00 Autriche Autriche
France France 23:00 Iraq Iraq
Norvège Norvège 23/06 Sénégal Sénégal
Jordanie Jordanie 23/06 Algérie Algérie
Portugal Portugal 23/06 Ouzbékistan Ouzbékistan
Angleterre Angleterre 23/06 Ghana Ghana
Panama Panama 24/06 Croatie Croatie
Colombie Colombie 24/06 République Démocratique du Congo République Démocratique du Congo
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