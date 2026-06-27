Date: 27/06/2026 02:00
Compétition: Coupe du Monde
journée: Journée 3
Stade: Estadio Akron
Une qualification historique pour le Cap-Vert, une élimination amère pour l'Uruguay
F Chl
| Commentaire
Une qualification historique pour le Cap-Vert, une élimination amère pour l'Uruguay

Trois partages auront suffi au Cap-Vert, qui dispute sa première Coupe du monde, pour s'offrir un billet pour les 1/16e de finale. En revanche, du côté de l'Uruguay, sorti sans gloire, c'est la soupe à la grimace entre faillite de sa légende Fernando Muslera et coup de sang de Marcelo Bielsa.

Ils n'étaient pas nombreux à miser sur le Cap-Vert au coup d'envoi de ce tournoi. Mais les insulaires auront déjoué tous les pronostics en restant invaincus lors de cette phase de poules, où ils défiaient pourtant deux anciens champions du monde.

Le dernier duel disputé à Houston, contre l'Arabie saoudite, était a priori le plus facile sur le papier. Mais avant les paillettes, il y a eu le stress, et un match nul (0-0) pauvre en occasions.

Les hommes de "Bubista" ont été fidèles à leur plan, à savoir une défense bien organisée et des qualités physiques pour contrer des Saoudiens plus en verves sur le plan technique lors du premier acte.

Dans le second, grâce à des changements bien sentis, les "Requins bleus" ont inversé la tendance et ils se sont procurés deux belles occasion grâce à Laros Duarte bien lancé par Nuno Da Costa. Ce dernier aura l'occasion de délivrer les siens dans les arrêts de jeu, mais sa reprise passait à côté. 

Heureusement, le Cap-Vert ne devait attendre qu'une minute et l'annonce de la défaite de l'Uruguay contre l'Espagne pour pouvoir exulter. Il affrontera le tenant du titre argentin, en 1/16e de finale. Et les "Requins bleus" rêveront que l'adage du jamais deux sans trois s'applique, avec un troisième champion du monde tenu en échec.

Une Espagne peu convaincante, une faillite pour l'Uruguay

Avant le tournoi, cet Espagne - Uruguay s'annonçait alléchant sur le papier. Sauf que ceux qui n'ont plus suivi la "Céleste" depuis son match pour la 3e place victorieux en Copa América en 2024 sont manifestement passés à côté d'une partie de l'explication de sa faillite. Brillante lors de l'arrivée de Marcelo Bielsa à sa tête, l'Uruguay a peiné depuis deux ans, et ce Mondial n'en est que le symbole ultime.

En manque d'inspiration contre le Cap-Vert, l'Espagne avait retrouvé des couleurs contre l'Arabie saoudite, grâce notamment au retour de Lamine Yamal. Mais contre l'Uruguay, le champion d'Europe n'a de nouveau pas laissé une grande impression. Dans un stade en majorité rouge, la "Roja" a cadré seulement une de ses six tentatives.

Luis De la Fuente a conscience que ses hommes devront montrer autre chose s'ils veulent retrouver le trône mondial. Mais son tableau de phase à élimination direct est plutôt dégagé après cette première phase, donc il n'y a pas encore de raisons de trop s'inquiéter. 

L'Uruguay, pour sa part, reste bloquée au premier tour, comme il y a quatre ans, au Qatar. Longtemps assis sur sa glacière, Marcelo Bielsa, le sélectionneur argentin de l'Uruguay, n'a pas su forcer son destin. Si la "garra Charrua", sa combativité, était au rendez-vous, tout le reste, créativité, qualités offensives étaient aux abonnés absentes.

Mais le symbole de l'échec de Bielsa, qui avait déjà connu pareille faillite avec son pays lors du Mondial 2022, est son entêtement à garder Fernando Muslera entre les perches. Le quadragénaire, déjà parti à la faute contre le Cap-Vert, s'est troué sur le tir victorieux d'Alex Baena, avant d'être sorti à la pause. Déjà pas à son affaire au Real Madrid, le capitaine Federico Valverde est aussi sorti dès l'heure de jeu.

En fin de match, l’Espagne a trouvé la barre transversale de Rochet, qui avait pris le relais de Muslera entre les perches uruguayennes, et dans le temps additionnel, la "Celeste" a réclamé un penalty suite à une faute présumée sur Federico Viñas. Une décision qui a ajouté de la frustration aux hommes de Bielsa, qui ont fini en roue libre avec plusieurs tacles dangereux, avec un carton jaune pour De la Cruz et un rouge direct pour Agustín Canobbio.

Un bien triste spectacle comme baisser de rideau pour Guadalajara, seconde métropole de l'histoire, après Mexico, à avoir accueilli trois Coupes du monde.

 

Les compositions

Voulez-vous donner votre avis sur votre équipe favorite ? Connectez-vous et partagez votre avis avec d'autres supporters !

Uruguay Uruguay
Muslera Nestor Fernando 45' 5.9 -
  • Arrêts: 0
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 1
  • Précision des longs ballons: 3/9 (33.3%)
Plus de stats
Sanabria Magole Juan Manuel   70' 6.3 -
  • Précision des passes: 7/11 (63.6%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Olivera Miramontes Mathías 90' 6.4 -
  • Précision des passes: 38/46 (82.6%)
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 1/4 (25%)
Plus de stats
Caceres Sebastian 90' 6.5 -
  • Précision des passes: 33/37 (89.2%)
Plus de stats
Varela Olivera Guillermo   90' 6.1 -
  • Précision des passes: 17/21 (81%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Ugarte Manuel 45' 6.8 -
  • Précision des passes: 10/15 (66.7%)
  • Passes clés: 1
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Federico Valverde 57' 6.9 -
  • Précision des passes: 10/15 (66.7%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Bentancur Colman Rodrigo 90' 6.4 -
  • Précision des passes: 35/43 (81.4%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Araujo Maximiliano 90' 6.6 -
  • Précision des passes: 19/20 (95%)
  • Passes clés: 2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/3
  • Dribbles réussis: 4/6 (66.7%)
  • Précision des centres: 1/5 (20%)
Plus de stats
Canobbio Graviz Agustín   90' 5.4 -
  • Cartes rouges: 1
  • Précision des passes: 11/13 (84.6%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/4
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Núñez Darwin 90' 6.0 -
  • Précision des passes: 12/19 (63.2%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Banc
Rochet Álvarez Sergio 45' 5.8 -
  • Précision des passes: 8/18 (44.4%)
  • Précision des longs ballons: 3/13 (23.1%)
Plus de stats
Giménez de Vargas José María 0'  
Araújo da Silva Ronald Federico 0'  
De La Cruz Arcosa Diego Nicolás   45' 6.3 -
  • Précision des passes: 14/18 (77.8%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
De Arrascaeta Benedetti Giorgian Daniel 0'  
Pellistri Facundo 0'  
Mele Castanero Santiago Andrés 0'  
Martínez Emiliano 0'  
Viña Susperreguy Matías Nicolás 0'  
Rodríguez Bravo Paul Brian 20' 6.2 -
  • Précision des passes: 4/7 (57.1%)
  • Dribbles réussis: 1/4 (25%)
Plus de stats
Aguirre Soto Rodrigo Sebastián 0'  
Viñas Federico 33' 6.5 -
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
Plus de stats
Piquerez Moreira Joaquín 0'  
Bueno Sciutto Santiago Ignacio 0'  
Zalazar Martínez Rodrigo 0'  
 

Espagne Espagne
Simón Unai 90' 7.0 -
  • Arrêts: 2
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
Plus de stats
Cucurella Saseta Marc 90' 7.4 -
  • Précision des passes: 36/42 (85.7%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Laporte Aymeric 90' 7.6 -
  • Précision des passes: 94/102 (92.2%)
  • Passes clés: 1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Précision des longs ballons: 2/8 (25%)
Plus de stats
Cubarsi Pau 90' 7.5 -
  • Précision des passes: 85/87 (97.7%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Llorente Marcos A 90' 7.9 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 47/50 (94%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Rodri 90' 7.2 -
  • Précision des passes: 100/106 (94.3%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Pedri 60' 7.2 -
  • Précision des passes: 43/49 (87.8%)
  • Passes clés: 1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/3
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
Plus de stats
Merino Zazón Mikel 60' 6.8 -
  • Précision des passes: 19/23 (82.6%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Baena Rodríguez Alejandro  66' 8.0 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 18/24 (75%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Précision des centres: 2/6 (33.3%)
Plus de stats
Yamal Lamine 76' 6.3 -
  • Précision des passes: 19/27 (70.4%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 5/12 (41.7%)
  • Précision des centres: 0/3 (0%)
  • Ballons perdus: 23
Plus de stats
Oyarzabal Mikel 76' 6.3 -
  • Précision des passes: 15/20 (75%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Banc
Raya Martin David 0'  
Pubill Marc 0'  
Grimaldo García Alejandro 0'  
García Martret Eric 0'  
Torres Garcia Ferran 14' 6.4 -
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Tirs sur le cadre: 1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
Plus de stats
Ruiz Peña Fabián 30' 6.9 -
  • Précision des passes: 22/25 (88%)
  • Passes clés: 1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Gavi 0'  
Olmo Daniel 30' 7.1 -
  • Précision des passes: 14/17 (82.4%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Dribbles réussis: 2/2 (100%)
  • Précision des longs ballons: 3/3 (100%)
Plus de stats
Pino Yeremi 24' 6.4 -
  • Précision des passes: 7/9 (77.8%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Porro Pedro 0'  
Garcia Joan 0'  
Williams Nico 14' 6.6 -
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Zubimendi Ibáñez Martín 0'  
Muñoz Víctor 0'  
Iglesias Quintas Borja 0'  
Revivre Uruguay - Espagne

Coupe du Monde

 Journée 3
Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 3-1 Quatar Quatar
Suisse Suisse 2-1 Canada Canada
Ecosse Ecosse 0-3 Brésil Brésil
Maroc Maroc 4-2 Haïti Haïti
République tchèque République tchèque 0-3 Mexique Mexique
Afrique du Sud Afrique du Sud 1-0 Corée du Sud Corée du Sud
Equateur Equateur 2-1 Allemagne Allemagne
Curacao Curacao 0-2 Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire
Japon Japon 1-1 Suède Suède
Tunisie Tunisie 1-3 Pays-Bas Pays-Bas
Turquie Turquie 3-2 Etats-Unis Etats-Unis
Paraguay Paraguay 0-0 Australie Australie
Sénégal Sénégal 5-0 Iraq Iraq
Norvège Norvège 1-4 France France
Uruguay Uruguay 0-1 Espagne Espagne
Iles du Cap-Vert Iles du Cap-Vert 0-0 Arabie Saoudite Arabie Saoudite
Egypte Egypte 1-1 Iran Iran
Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 1-5 Belgique Belgique
Croatie Croatie 23:00 Ghana Ghana
Panama Panama 23:00 Angleterre Angleterre
République Démocratique du Congo République Démocratique du Congo 28/06 Ouzbékistan Ouzbékistan
Colombie Colombie 28/06 Portugal Portugal
Algérie Algérie 28/06 Autriche Autriche
Jordanie Jordanie 28/06 Argentine Argentine
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved