Date: 27/06/2026 05:00
Compétition: Coupe du Monde
journée: Journée 3
Stade: BC Place Stadium

Enfin le sursaut d'orgueil : les Diables Rouges écrasent la Nouvelle-Zélande... et gagnent leur groupe !

Florent Malice
Florent Malice depuis le BC Place de Vancouver
| Commentaire
Enfin le sursaut d'orgueil : les Diables Rouges écrasent la Nouvelle-Zélande... et gagnent leur groupe !
Photo: © photonews

Ils devaient faire le job : ils l'ont fait, et même plus. Les Diables Rouges ont déroulé face à la Nouvelle-Zélande... et dépassé l'Egypte, qui n'est pas parvenue à battre l'Iran.

S'il y a bien une chose que nous ne nous attendions pas à faire après deux matchs dans cette phase de poules, c'est tenir un oeil un peu anxieux sur les résultats des autres groupes pour voir si la Belgique avait une chance, en cas de ... troisième match nul, de figurer parmi les meilleurs troisièmes. Avec pour conclusion qu'un point risquait fort de ne pas suffire.

Pour éviter de passer près de 24 heures rivés à leurs écrans pour savoir s'ils étaient oui ou non qualifiés pour les 16e de finale, les Diables Rouges avaient donc une mission : gagner ce match face à une Nouvelle-Zélande sur papier bien plus faible. Mais on ne jurait plus de rien. À tort.

La Belgique aurait dû mener 0-5 à la mi-temps 

Car les All Whites, si courageux qu'ils étaient, n'ont absolument rien montré face à une équipe plus offensive alignée par Garcia : Vanaken intègre l'entrejeu, De Cuyper est aligné au back gauche (aux dépens de Meunier, Castagne démarrant à droite). 

De Ketelaere et Vanaken réactivent leurs connexions brugeoises mais en font trop (9e), Doku et KDB se trouvent bien et les centres des uns comme des autres sont dégagés en urgence. Leandro Trossard, encore en jambes, croit tromper Crocombe mais le ballon ne passe pas la ligne (11e). Les dribbles de Doku ne passent pas toujours et le jeune papa écrase une frappe sur Crocombe (16e). 

De Bruyne Kevin
© photonews

Ca se rapproche cependant et on croit que ça rentrera sur penalty, mais la VAR nous détrompe (20e). Le Gunner ne sera pas frustré longtemps : juste après la pause boisson, un corner est dévié par Payne et Leandro Trossard surgit à bout portant (28e, 0-1). On se dit que les buts doivent maintenant pleuvoir, dans l'espoir que l'Egypte et l'Iran partagent.

Doku enroule trop haut (39e), De Ketelaere se heurte piteusement à Crocombe (43e) : les Diables ont décidément bien du mal à marquer, tandis que la Nouvelle-Zélande n'est à demi-dangereuse que sur des centres bien gérés par Mechele et Courtois. 

Trossard répond à ses détracteurs 

Il reste cependant 45 minutes et des poussières pour n'avoir aucun regret. C'est encore Leandro Trossard qui va frapper : après une action intéressante de Doku, il crochète à son tour, frappe en deux temps et s'offre un doublé qui va lui faire beaucoup de bien (50e, 0-2). Et qui peut faire beaucoup de bien à tout le monde, car il ne manque alors qu'un but pour dépasser l'Egypte en tête du classement.

Ce but, ça aurait été un beau symbole que ce soit Matias Fernandez-Pardo qui le mette. Le Lillois a remplacé un Doku dont on attendait encore un petit peu plus, et sur un splendide contre lancé par Trossard, en feu, il frappe au-dessus (65e).

Altruiste sur un nouveau contre alors que le jeu s'ouvre, il sert ensuite De Bruyne plutôt que de tirer, et l'envoi de KDB est contré. Comme souvent dans ce match... mais pas quelques minutes plus tard, sur un nouveau bon travail de Trossard : Kevin De Bruyne fait 0-3 d'une frappe sèche (67e), et place virtuellement la Belgique en tête - et à Seattle pour les 16e. 

Il a encore fallu qu'on encaisse... 

Rudi Garcia décide alors de faire un peu tourner, faisant sortir Trossard (un peu touché) et De Bruyne, et l'équilibre de l'équipe s'en ressent : les Kiwis se procurent une grosse occasion via Wood (76e)... puis trouvent la faille sur corner, d'une belle frappe de seconde ligne d'Elijah Just (84e, 1-3). C'est tout sauf un détail, car de l'autre côté, l'Iran résiste à l'Egypte.

Dans la foulée, Garcia lance Romelu Lukaku sous une véritable ovation... et en deux courses et deux touches de balle, il est décisif : sa deuxième touche... est une tête smashée au fond sur un centre trois étoiles de Nicolas Raskin (86e, 1-4). Le score sera fixé par Alexis Saelemaekers, très bien monté, au bout des arrêts de jeu sur un excellent travail de... Lukaku, encore (1-5,  90e+4). Et dans le même temps ou presque, l'Iran tient bon, assurant la première place aux Diables Rouges. On appelle ça un miracle. 

Les compositions

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Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande
Crocombe Max 90' 6.85 -
  • Arrêts: 5
  • Dégagements des poings: 1
  • Ballon capté: 0
  • Précision des longs ballons: 4/11 (36.4%)
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Surman Finn 90' 5.74 -
  • Précision des passes: 45/50 (90%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
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Cacace Liberato 79' 5.88 -
  • Précision des passes: 24/30 (80%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 2/2 (100%)
  • Précision des centres: 1/5 (20%)
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Bindon Tyler 90' 5.69 -
  • Précision des passes: 43/50 (86%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Payne Tim 64' 5.42 -
  • Précision des passes: 19/26 (73.1%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
  • Précision des longs ballons: 1/4 (25%)
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Stamenic Marko   90' 6.32 -
  • Précision des passes: 58/60 (96.7%)
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Bell Joe 64' 5.85 -
  • Précision des passes: 32/38 (84.2%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Thomas Ryan Jared 45' 6.1 -
  • Précision des passes: 10/13 (76.9%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Just Elijah Henry  90' 7.7 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 35/43 (81.4%)
  • Tirs cadrés: 2/3
  • Dribbles réussis: 2/4 (50%)
Plus de stats
Singh Sarpreet 45' 5.8 -
  • Précision des passes: 10/15 (66.7%)
Plus de stats
Wood Chris 90' 6.2 -
  • Précision des passes: 7/7 (100%)
  • Passes clés: 2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
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Banc
De Vries Francis 11' 5.6 -
  • Précision des passes: 5/7 (71.4%)
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Boxall Michael 26' 5.4 -
  • Précision des passes: 17/17 (100%)
Plus de stats
Paulsen Alex 0'  
Rufer Alex Arthur 0'  
Pijnaker Nando 0'  
Barbarouses Kosta 0'  
Waine Ben 0'  
Old Benjamin 45' 6.4 -
  • Précision des passes: 11/14 (78.6%)
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
McCowatt Callum 26' 6.2 -
  • Précision des passes: 22/24 (91.7%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Randall Jesse 45' 6.4 -
  • Précision des passes: 10/13 (76.9%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Précision des centres: 1/4 (25%)
Plus de stats
Woud Michael 0'  
Elliot Callan 0'  
Bayliss Lachlan 0'  
Smith Tommy 0'  
 

Belgique Belgique
Courtois Thibaut 90' 6.8 -
  • Arrêts: 1
  • Dégagements des poings: 2
  • Ballon capté: 2
  • Précision des longs ballons: 8/17 (47.1%)
Plus de stats
Castagne Timothy 90' 7.1 -
  • Précision des passes: 41/44 (93.2%)
  • Interceptions: 4
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des centres: 0/5 (0%)
Plus de stats
Mechele Brandon 90' 7.1 -
  • Précision des passes: 54/58 (93.1%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Theate Arthur 90' 7.6 -
  • Précision des passes: 42/46 (91.3%)
  • Tirs cadrés: 1/4
Plus de stats
De Cuyper Maxim 90' 7.5 -
  • Précision des passes: 52/59 (88.1%)
  • Passes clés: 3
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Précision des centres: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Tielemans Youri 85' 6.9 -
  • Précision des passes: 53/56 (94.6%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/3
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Vanaken Hans A 90' 7.7 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 50/51 (98%)
  • Passes clés: 7
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
Plus de stats
Doku Jérémy 56' 7.1 -
  • Précision des passes: 19/25 (76%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 2/3 (66.7%)
Plus de stats
De Bruyne Kevin 72' 8.2 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 41/47 (87.2%)
  • Passes clés: 4
  • Tirs cadrés: 2/7
  • Dribbles réussis: 2/4 (50%)
Plus de stats
Trossard Leandro ⚽ ⚽ 72' 9.6 -
  • Buts: 2
  • Précision des passes: 26/30 (86.7%)
  • Passes clés: 4
  • Tirs cadrés: 2/7
  • Tirs sur le cadre: 1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
De Ketelaere Charles 85' 6.3 -
  • Précision des passes: 23/34 (67.6%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
Plus de stats
Banc
Witsel Axel 0'  
Lukaku RomeluA 5' 8.0  
  • Buts: 1
  • Assists: 1
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/1
Plus de stats
Lammens Senne 0'  
Penders Mike 0'  
Lukebakio Dodi 0'  
Meunier Thomas 0'  
De Winter Koni 0'  
Seys Joaquin 0'  
Moreira Diego 0'  
Saelemaekers Alexis 18' 7.4 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 13/16 (81.3%)
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
Plus de stats
Raskin Nicolas A 5' 6.9  
  • Assists: 1
  • Passes clés: 1
Plus de stats
Onana Amadou 18' 6.6 -
  • Précision des passes: 9/10 (90%)
  • Tirs cadrés: 0/2
Plus de stats
Fernandez Pardo Matias 34' 7.2 -
  • Précision des passes: 9/10 (90%)
  • Passes clés: 4
  • Tirs cadrés: 0/2
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La Coupe du Monde 2026 des Diables Rouges n'a pas encore vraiment commencé. Tout le monde attend le déclic, et il doit avoir lieu ce vendredi soir heure locale, ce samedi h...

Coupe du Monde

 Journée 3
Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 3-1 Quatar Quatar
Suisse Suisse 2-1 Canada Canada
Ecosse Ecosse 0-3 Brésil Brésil
Maroc Maroc 4-2 Haïti Haïti
République tchèque République tchèque 0-3 Mexique Mexique
Afrique du Sud Afrique du Sud 1-0 Corée du Sud Corée du Sud
Equateur Equateur 2-1 Allemagne Allemagne
Curacao Curacao 0-2 Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire
Japon Japon 1-1 Suède Suède
Tunisie Tunisie 1-3 Pays-Bas Pays-Bas
Turquie Turquie 3-2 Etats-Unis Etats-Unis
Paraguay Paraguay 0-0 Australie Australie
Sénégal Sénégal 5-0 Iraq Iraq
Norvège Norvège 1-4 France France
Uruguay Uruguay 0-1 Espagne Espagne
Iles du Cap-Vert Iles du Cap-Vert 0-0 Arabie Saoudite Arabie Saoudite
Egypte Egypte 1-1 Iran Iran
Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 1-5 Belgique Belgique
Croatie Croatie 23:00 Ghana Ghana
Panama Panama 23:00 Angleterre Angleterre
République Démocratique du Congo République Démocratique du Congo 28/06 Ouzbékistan Ouzbékistan
Colombie Colombie 28/06 Portugal Portugal
Algérie Algérie 28/06 Autriche Autriche
Jordanie Jordanie 28/06 Argentine Argentine
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