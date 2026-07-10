LIVE : Suivez Espagne-Belgique en direct commenté (21h)

Rudi Garcia avait encore un dernier choix à faire pour son onze de base contre l’Espagne. Il concernait la place aux côtés de Youri Tielemans et Nicolas Raskin au milieu de terrain. Pour ce poste, Hans Vanaken et Kevin De Bruyne étaient en lice.

Si tout se déroule comme prévu, selon nos informations, le choix s’est porté en faveur de De Bruyne. Garcia ne veut pas se contenter de défendre et compte sur le fait que, face à l’Espagne, il faudra aussi savoir saisir nos chances.

De Bruyne peut plus rapidement lancer une contre-attaque et connaît évidemment très bien la scène internationale. Il vit pour ce genre de matches et répond le plus souvent présent. C’est aussi sur cela que le sélectionneur national compte aujourd’hui.

Il formera le milieu de terrain avec Tielemans et Raskin face à la redoutable armada espagnole. Garcia a également perdu une option avec le forfait d’Amadou Onana, lui qui envisageait aussi de débuter avec une défense à trois.

De Bruyne a traîné quelques pépins

Rien n’est toutefois encore totalement acté, car KDB a été gêné par différents petits bobos la semaine passée et n’a donc pas joué contre les États-Unis. Ce n’était pas nécessaire vu le scénario du match. Garcia a alors préféré le ménager plutôt que de prendre le moindre risque.

Ces derniers jours, il s’est toutefois entraîné à fond et n’a pas connu de rechute. La décision finale ne sera prise que vendredi matin, mais en conférence de presse, Garcia l'a affirmé : tout le monde (sauf Onana, bien sûr) est disponible...