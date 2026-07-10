Suis Espagne - Belgique en live sur Walfoot.be à partir de 21:00.
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Date: 10/07/2026 21:00
Compétition: Coupe du Monde
journée: Quarts de finale
Rudi Garcia a tranché: voici qui composera le milieu de terrain des Diables Rouges
Rudi Garcia a tranché: voici qui composera le milieu de terrain des Diables Rouges
Photo: © photonews

Rudi Garcia avait encore un dernier choix à faire pour son onze de base contre l’Espagne. Il concernait la place aux côtés de Youri Tielemans et Nicolas Raskin au milieu de terrain. Pour ce poste, Hans Vanaken et Kevin De Bruyne étaient en lice.

Si tout se déroule comme prévu, selon nos informations, le choix s’est porté en faveur de De Bruyne. Garcia ne veut pas se contenter de défendre et compte sur le fait que, face à l’Espagne, il faudra aussi savoir saisir nos chances.

De Bruyne peut plus rapidement lancer une contre-attaque et connaît évidemment très bien la scène internationale. Il vit pour ce genre de matches et répond le plus souvent présent. C’est aussi sur cela que le sélectionneur national compte aujourd’hui.

Il formera le milieu de terrain avec Tielemans et Raskin face à la redoutable armada espagnole. Garcia a également perdu une option avec le forfait d’Amadou Onana, lui qui envisageait aussi de débuter avec une défense à trois.

De Bruyne a traîné quelques pépins

Rien n’est toutefois encore totalement acté, car KDB a été gêné par différents petits bobos la semaine passée et n’a donc pas joué contre les États-Unis. Ce n’était pas nécessaire vu le scénario du match. Garcia a alors préféré le ménager plutôt que de prendre le moindre risque.


Ces derniers jours, il s’est toutefois entraîné à fond et n’a pas connu de rechute. La décision finale ne sera prise que vendredi matin, mais en conférence de presse, Garcia l'a affirmé : tout le monde (sauf Onana, bien sûr) est disponible...

Prono Espagne - Belgique

Espagne gagne
Partage
Belgique gagne
Espagne Espagne gagne Partage Belgique Belgique gagne
55.17% 6.9% 37.93%
Les plus populaires
1-2
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(18x)		 2-0
(16x)

Comparatif Espagne - Belgique

face-à-face remportés

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01/09 20:45 Belgique Belgique 0-2 Espagne Espagne
05/09 22:00 Espagne Espagne 5-0 Belgique Belgique
15/10 20:45 Belgique Belgique 1-2 Espagne Espagne
08/10 20:45 Belgique Belgique 0-2 Espagne Espagne
09/10 21:45 Espagne Espagne 2-0 Belgique Belgique

Coupe du Monde

 Quarts de finale
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