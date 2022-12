🎥 La Croatie monte sur le podium du Mondial

Au bout d'une petite finale disputée et indécise jusqu'au bout, c'est la Croatie qui décroche la médaille de bronze du Mondial, grâce à sa courte victoire contre le Maroc (2-1).

Sans surprise, c'est avec plusieurs changements dans les onzes de base qu'a débutée la petite finale du Mondial 2022. Orsic, Majer, Livaja et Stanisic ont notamment débuté côté croate. Le Genkois Bilal El Khannouss a eu droit à sa première titularisation en Coupe du monde et à ses toutes premières minutes avec l'équipe nationale marocaine.

Deux buts d'entrée

Et ce sont les Croates qui passent à l'attaque dès le coup d'envoi de la rencontre. Après un premier coup de coin offert par le portier marocain, c'est sur coup franc que la nation au damier ouvre le score dès la huitième de minute de jeu. Au terme d'une action rondement menée: Majer dépose le ballon sur la tête de Perisic qui trouve celle de Gvardiol. Le défenseur central lance idéalement cette petite finale.

Avant d'offrir au Maroc la possibilité de revenir directement dans la rencontre. Suite à une faute de Gvardiol et à un coup franc botté par Ziyech, Dari, complètement oublié par la défense croate au petit rectangle, égalise.

A first Morocco goal for Achraf Dari, who only made his senior international debut in June.🇲🇦 pic.twitter.com/nvDyzuUu0U — Ben Jacobs (@JacobsBen) December 17, 2022

Le bijou d'Orsic juste avant la pause

Un but égalisateur qui n'a pas refroidi les ardeurs croates. Dans le quart d'heure qui suit, Kramaric, Modric et Stanisic tentent leur chance, sans parvenir à tromper la vigilance de Bono. Le Maroc répond ensuite avec des mouvements amorcés par Hakimi et Ziyech côté droit, et une tentative contrée de Boufal.

Mais c'est bien la Croatie qui repasse devant juste avant la pause, grâce à une superbe frappe enroulée de Mislav Orsic.

L'arrêt de Livakovic, le raté de Kovacic

En début de seconde période, c'est encore la Croatie qui pousse. La frappe d'Orsic est déviée et échoue dans le petit filet du but de Bono. La reprise en un temps de Livaja n'est pas cadrée. Et le Maroc entre petit à petit dans sa deuxième mi-temps.

Toujours avec Ziyech et Hakimi à la construction, mais aussi avec Ounahi, monté au jeu, comme Anass Zaroury, qui n'avait pas encore joué durant cette Coupe du monde et qui est entré sur la pelouse à la 66e minute de jeu.

La rencontre s'est encore animée à un quart d'heure du terme, alors que la Croatie aurait pu prétendre à un penaltu pour une faute d'Amrabat sur Gvardiol, le Maroc a eu la balle d'égalisation, mais Livakovic a eu un superbe arrêt devant En-Nesyri.

Dix minutes plus tard, c'est Kovacic qui a la balle de match au bout du pied, mais le médian de Chelsea ne cadre pas sa tentative du plat du pied. C'est finalement le Maroc qui aura le dernier mot avec une dernière reprise de la tête d'En-Nesyri à la 96e minute de jeu. Le ballon n'est pas cadré, la Croatie s'impose et décroche la médaille de bronze, le Maroc ponctue son superbe Mondial avec les honneurs, après avoir tout donné pour tenter de revenir au score.