La fierté de Walid Regragui: "On est heureux parce qu'on est dans les quatre meilleures équipes du monde!"

Le sélectionneur marocain espérait décrocher la troisième place, mais il se contente largement de la quatrième place et du parcours historique du Maroc au Qatar.

Il n'a pas manqué grand-chose aux Lions de l'Atlas pour, au moins, pousser la Croatie aux prolongations dans la petite finale du Mondial 2022. "On a manqué de justesse et on a surtout manqué de fraîcheur", juge Walid Regragui au micro de BeIn Sports.

On a encore du travail, mais, à la fin, on est satisfait.

"On ne va pas se cacher, on a été au bout du bout, on était à notre maximum. On aurait voulu terminer sur le podium, mais je pense que la Croatie a mérité sa médaille de bronze. Au vu de son expérience. Aujourd'hui, les Croates ont bien géré, ils n'ont rien lâché et c'était un beau match", ajoute-t-il.

Mais, au-delà de la défaite dans la petite finale, le sélectionneur du Maroc retient surtout le parcours fabuleux et historique de son équipe au Qatar. "On est heureux parce qu'on est dans les quatre meilleures équipes du monde, on progresse et on a montré une belle image. On a encore du travail, mais à la fin, on est satisfait."