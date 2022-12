🎥 Le superbe but de Mislav Orsic, héros de la Croatie contre le Maroc

L'attaquant de 29 ans n'est pas un habitué des buts en sélection, mais il sait choisir ses moments pour trouver le chemin des filets avec la Croatie.

Si, du haut de ses 27 caps, Mislav Orsic est devenu une valeur sûre de la sélection croate, il n'est pas un titulaire indiscutable sur l'échiquier de Zlatko Dalic. Titularisé pour la première fois en Coupe du monde, samedi contre le Maroc, le buteur de Dinamo Zagreb a démontré à son sélectionneur qu'il pouvait compter sur lui.

Deuxième but en sélection

Et de quelle manière! D'une superbe frappe enroulée, le Croate a lobé Bono et inscrit le but qui a permis à la Croatie de dominer le Maroc et de prendre la médaille de bronze du Mondial 2022. C'est seulement le deuxième but de Mislav Orsic avec la sélection croate.

Il avait inscrit le premier en huitième de finale de l'Euro, l'an dernier contre l'Espagne, avant d'y ajouter un assist et de permettre aux Vatreni d'arracher les prolongations. Un attaquant qui sait marquer et se faire remarquer quand ça compte!