Onze face à tout un pays : voici nos Diables Rouges pour USA-Belgique

Ce lundi (heure locale, dans la nuit de lundi à mardi heure belge), les Diables Rouges défient le pays-hôte de cette Coupe du Monde 2026 : les États-Unis. Un match qui s'annonce très serré. Voici notre onze de base.

Que va faire Rudi Garcia pour cet USA-Belgique ? Le sélectionneur a laissé planer le doute concernant son onze, suggérant qu'il pourrait "remettre le même onze que face au Sénégal" comme faire des changements - une lapalissade dont il est coutumier. On serait cependant surpris que le même onze débute, au vu des lacunes entrevues face aux Lions de la Teranga.

Devant Thibaut Courtois, cependant, il n'y aura probablement pas de changements... même si selon nous, la vitesse de Nathan Ngoy, dans un tel match, doit venir aider Brandon Mechele qui a souffert face au Sénégal. Malheureusement, cela devrait se faire aux dépens d'un Arthur Theate auteur individuellement d'un meilleur match que Mechele en 16e de finale.

Doku sur le banc, Lukebakio titulaire

Maxim De Cuyper et Timothy Castagne, eux, semblent indéboulonnables. Devant De Cuyper, cependant, se trouve peut-être la plus grosse surprise : selon nous, Jeremy Doku ne devrait pas démarrer, et céder sa place côté gauche à Leandro Trossard. Côté droit, Dodi Lukebakio intégrerait le onze.

Quid de l'entrejeu ? Kevin De Bruyne, malgré sa sortie à la 55e minute face au Sénégal, ne devrait pas être laissé sur le banc. Mais il faut que quelque chose change pour améliorer le répondant du milieu de terrain. Hans Vanaken en ferait les frais, au profit de Nicolas Raskin à nos yeux.

Enfin, devant, on imagine mal Rudi Garcia sortir Charles De Ketelaere, qu'il défend bec et ongles depuis des semaines. Mais pour profiter des espaces inévitables laissés par la défense américaine, un homme semble la solution : Matias Fernandez-Pardo.



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Notre onze :

Courtois / De Cuyper - Mechele - Ngoy - Castagne / Raskin - De Bruyne - Tielemans / Trossard - Fernandez-Pardo - Lukebakio