Charles De Ketelaere a répondu aux critiques au meilleur moment

Charles De Ketelaere ne pouvait rêver meilleur moment pour inscrire ses premiers buts en Coupe du Monde. Le neuf "de fortune" a porté les Diables Rouges vers la victoire face aux États-Unis.

Pourtant, Charles De Ketelaere avait encore été critiqué ces dernières semaines dans ce rôle d'attaquant. Comme Romelu Lukaku n'est pas encore à 100% physiquement, Rudi Garcia a décidé de continuer à De Ketelaere en pointe. Un poste qui n'est pas son habitat naturel, mais face aux États-Unis, il a montré avec deux buts de pur avant-centre pourquoi Garcia lui fait autant confiance.

Son plus beau match avec l'équipe nationale

Après la rencontre, De Ketelaere savourait visiblement. "C'est certainement mon plus beau match avec l'équipe nationale. Je n'avais encore jamais marqué dans un match à élimination directe. C'est une sensation incroyable de sortir une telle prestation dans un match aussi important. C'est fantastique pour l'équipe et pour le pays", se réjouissait-il.

Charles De Ketelaere est devenu le troisième belge seulement à inscrire un doublé en match à élimination directe en Coupe du Monde. "Je ne le savais pas. C'est beau d'entendre que j'ai pu réaliser quelque chose d'aussi spécial. Ce match donne énormément de sensations positives à moi et à l'équipe. On aborde le quart de finale avec beaucoup de confiance".

Bien sûr, CDK a reconnu avoir entendu les critiques sur son rôle d'avant-centre, mais il ne s'est pas laissé déstabiliser. "Bien sûr que tu entends ça. Mais je ne laisse pas ça dicter mes émotions. Contre la Nouvelle-Zélande, je pense avoir fait un très bon match sans marquer. Et un match plus tard, tu reçois des réactions négatives. Je l'ai déjà vécu plus d'une fois dans ma carrière. C'est comme ça, le football".

Son deuxième but a surtout marqué les esprits, lorsqu'il s'est jeté devant le but comme un vrai renard des surfaces. Pour lui, ce n'est pas un hasard. "Je pense que je peux le faire. J'ai déjà marqué de la tête auparavant. La seule chose à laquelle je dois parfois faire attention en tant qu'attaquant, c'est de rester plus souvent dans la surface. J'ai tendance à redescendre parce que j'aime avoir le ballon dans les pieds, mais alors il manque quelqu'un devant le but. Aujourd'hui, ces deux buts montrent que je peux aussi faire ça", sourit-il.



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Tout le remous autour de Folarin Balogun n'a pas non plus perturbé la concentration de l'attaquant. "On en a peut-être parlé cinq minutes en tant qu'équipe. Pas plus. La motivation pour un match comme celui-là vient de l'intérieur. Pour nous, il ne s'agissait pas de Balogun en tant que joueur, mais plutôt de l'aspect éthique de l'histoire. Sur le terrain, ça n'a finalement fait aucune différence".

Vendredi, un énorme défi attend désormais la Belgique face à l'Espagne. De Ketelaere se projette avec confiance. "On n'a encore rien accompli. L'Espagne est un grand pays de football et il faudra être à notre meilleur niveau. Mais si on atteint notre top niveau, je crois qu'on peut aussi leur faire quelque chose", conclut-il.