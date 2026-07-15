Le cousin d'un Diable Rouge s'engage à l'Olympic Charleroi

Vous connaissez bien entendu Lucas Stassin. Mais saviez-vous que l'attaquant de l'AS Saint-Etienne a un cousin qui évolue toujours en Belgique ? Noah Stassin, c'est son nom, vient de quitter les U23 de l'Union Saint-Gilloise et s'est engagé à l'Olympic Charleroi.

Relégué en D1 FF, l'Olympic Charleroi a tout tenté pour obtenir son maintien sur tapis vert, pointant notamment du doigt une saison tronquée par la participation d'équipes U23 dont la relégation était, en pratique, presque impossible. Si, sur le fond, les Dogues n'avaient pas tort, ils ont tout de même dû se résoudre à une relégation sportive qui n'était pas volée sur le terrain au vu de leur saison loupée.

Tout est donc à refaire pour l'Olympic Charleroi, et se fera avec notamment Dante Brogno en tant que directeur sportif et Kevin Caprasse (ex-Seraing) en tant qu'entraîneur principal. L'objectif est clair : laisser derrière les errements de la saison 2025-2025, et repartir d'une feuille blanche.

Pour ce faire, plusieurs transferts ont déjà été annoncés. Et ce mardi, l'Olympic a annoncé l'arrivée d'un nom de famille connu : Stassin. Non pas Lucas Stassin, évidemment, mais bien son cousin Noah Stassin (22 ans), qui arrive des U23 de l'Union Saint-Gilloise.

Le cousin de Lucas Stassin à la Neuville

Malgré son jeune âge, Stassin a déjà un parcours mouvementé. Formé au Cercle, à La Gantoise et au Club de Bruges, il rejoint les Pays-Bas et Heerenveen en 2021, puis s'en va à Empoli, en Italie, en 2023. Après une courte période sans club, le milieu de terrain revient en Belgique et signe à Tubize-Braine, où il joue peu.

Noah Stassin s'engage finalement à l'Union Saint-Gilloise, où il intègre le noyau U23 qui évolue en D1 FF. S'il a pu s'entraîner avec l'équipe A, il n'y aura pas obtenu de temps de jeu. Désormais, son objectif sera clair : s'imposer dans un noyau professionnel adulte à l'Olympic Charleroi et rattraper le temps perdu.



