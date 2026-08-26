🎥 Lyon éliminé de la Ligue des Champions malgré un bijou de Malick Fofana, un ancien du Standard buteur

Scott Crabbé, journaliste football
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🎥 Lyon éliminé de la Ligue des Champions malgré un bijou de Malick Fofana, un ancien du Standard buteur
Photo: © photonews
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Les barrages de Ligue des Champions connaissaient leur épilogue ce soir. Petit tour d'horizon des terrains européens, avec forcément une attention particulière sur Lyon et ses deux Belges face au Fenerbahçe de Romelu Lukaku.

Après le partage 1-1 en Turquie, tout restait ouvert entre Lyon et Fenerbahçe. Pour cette manche retour à domicile, les Gones alignaient Malick Fofana et Loïs Openda, tandis que Romelu Lukaku a commencé sur le banc côté visiteur.

L'OL espérait pouvoir finir le travail à la maison mais a été surpris par un but de Vedat Muriqi en milieu de première mi-temps (24e, 0-1). Le début de quelques minutes de cauchemar, puisque Archie Brown (ex-Gantoise) allait ensuite directement faire le break sur corner juste avant la demi-heure (28e, 0-2), permettant aux siens de mener de deux buts au repos.

La réaction lyonnaise arrive trop tard

Dos au mur, les Lyonnais ont alors fait tout ce qu'ils pouvaient pour inverser la tendance. Assez impuissant, Loïs Openda a été averti pour une mauvaise réaction cinq minutes après la reprise. La véritable révolte est venue de Malick Fofana.

Le Diable Rouge y a été d'une magnifique inspiration en première intention du pied gauche pour laisser le gardien visiteur pantois et réduire l'écart à l'heure de jeu (61e, 1-2).

Sur sa lancée, Lyon a continué à poussé, avec deux buts annulés (dont un de Loïs Openda). Malgré les derniers assauts français et la montée de Romelu Lukaku côté stambouliote, le score n'a plus évolué, valant au Fenerbahçe de décrocher sa qualification pour la phase de ligue de Ligue des Champions.

L'AEK Athènes et le Viking FK font la différence à domicile

Autre qualifié, l'AEK Athènes s'est imposé 4-0 contre le Levski Sofia. Après le 0-0 de l'aller, la différence aura été assez nette au retour, avec notamment un but sur penalty de l'ancien Rouche Răzvan Marin.

Le suspense était également entier entre les Norvégiens de Viking et les Croates du Dinamo Zagreb. Le Dinamo a pris le meilleur départ en ouvrant le score, avant que le Viking FK n'entre dans l'histoire en marquant trois buts pour disputer la Ligue des Champions pour la première fois de son histoire.

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