Raskin en route vers un transfert en toute fin de mercato ? Accord conclu entre les Rangers et un club turc

Alors que le mercato estival vient de se refermer dans les cinq grands championnats européens, Nicolas Raskin est toujours un joueur des Rangers. Le mercato en Turquie, aux Pays-Bas, au Portugal et en Belgique est cependant toujours ouvert. Le Diable Rouge pourrait finalement opter pour un transfert à Besiktas. Un accord verbal de principe a été trouvé entre les Rangers et la formation turque, selon le spécialiste des transferts Fabrizio Romano.

Nicolas Raskin sort d'une belle saison et d'une belle Coupe du monde avec la Belgique. Il semblait donc logique qu'il franchisse un cap dans sa carrière cet été en quittant les Rangers pour rejoindre un club de plus haut standing. De nombreux clubs, tels que Villarreal, Hull City, le Betis, Porto, l'Atalanta ou encore Bologne ont figuré dans les rumeurs cet été, mais finalement le joueur belge ne rejoindra donc pas un club figurant dans l'un des cinq grands championnats européens.

Alors qu'en Turquie, Nicolas Raskin a récemment été cité du côté de Fenerbahçe, c'est finalement plutôt du côté de Besiktas que le joueur belge pourrait filer. Les deux clubs sont parvenus à un accord verbal et désormais la décision de rejoindre le club turc ou non n'appartient plus qu'au Liégeois. Si sa volonté est de rejoindre la formation turque, cela devrait très probablement se réaliser.

Une valeur marchande estimée à 17 millions d'euros

Nicolas Raskin est actuellement encore sous contrat avec les Rangers jusqu'au 31 mai 2028. Sa valeur marchande est actuellement estimée à 17 millions d'euros, selon Transfermarkt. Il avait rejoint le club écossais en janvier 2023 en provenance du Standard de Liège, son club de cœur. Avec les Rangers, il compte au total 149 apparitions. Le Diable Rouge a marqué 13 buts et délivré 23 passes décisives.

Son entraîneur Derek McInnes avait déjà confirmé la possibilité d'un départ

Récemment, le joueur belge n'avait pas fait le déplacement de son club chez les Tchèques de Jablonec, étant en instance de départ, comme l'avait expliqué son entraîneur Derek McInnes. "Nico n'a pas fait le déplacement. Rien à voir avec une blessure ou quoi que ce soit de ce genre, juste la possibilité d'un transfert. Je pense qu'on est en fin de mercato, c'est peut-être une option que le club étudie. Il s'est entraîné ce matin mais est resté à Glasgow."

"Il suscite beaucoup d'intérêt. Cet intérêt s'est même intensifié ces derniers jours ; il est donc possible que quelque chose se produise. Il y a clairement une opportunité pour lui et le club. Je préfère ne pas trop m'étendre sur Nico pour le moment, tant que rien ne se concrétise. C'est encore une hypothèse, pas une certitude. On pourra peut-être en dire plus si quelque chose se produit", avait-il conclu selon Sky Sports.





Le week-end dernier, Nicolas Raskin n'était de nouveau pas dans le groupe des Rangers, qui se sont imposés 0-1 sur la pelouse d'Aberdeen FC. Un départ semble proche, mais pour l'instant, rien n'est encore acté. La solution la plus probable semble cependant désormais un transfert dans le club turc de Besiktas.