"Il y a clairement une opportunité pour lui et pour le club" : le départ de Nicolas Raskin se précise !

Les Rangers se déplacent chez les Tchèques de Jabonec demain soir. Un match pour lequel Nicolas Raskin a été laissé à la maison. Le Liégeois est en instance de départ. L'entraîneur Derek McInnes s'est d'ailleurs montré assez transparent en conférence de presse.

Après sa Coupe du Monde au four et au moulin, la cote de Nicolas Raskin est au plus haut. Pourtant, à quelques semaines de la clôture du mercato, notre compatriote est toujours coincé chez les Glasgow Rangers. Cité tour à tour à l'Atalanta, à Villarreal et dans divers clubs anglais, il n'a toujours pas reçu son bon de sortie.

Nicolas Raskin réservé pour le barrage de Conférence League

Cela semble toutefois se dégager. Titulaire lors des premiers matchs des Rangers aussi bien en championnat qu'en Europa League ou en League Cup, l'ancien chouchou de Sclessin n'a pas été repris pour le déplacement de demain à Jablonec. Une absence qui fait parler à Glasgow : l'équipe locale ne dispose que d'un but d'avance avant de se rendre en République tchèque.

L'entraîneur Derek McInnes a donc été interrogé à son sujet en conférence de presse. "Nico n'a pas fait le déplacement. Rien à voir avec une blessure ou quoi que ce soit de ce genre, juste la possibilité d'un transfert. Je pense qu'on est en fin de mercato, c'est peut-être une option que le club étudie. Il s'est entraîné ce matin mais est resté à Glasgow", a-t-il répondu de manière assez ouverte, cité par Sky Sports.

Plus proche que jamais d'un départ

Raskin ne devrait pas tardé à être fixé : "Il suscite beaucoup d'intérêt. Cet intérêt s'est même intensifié ces derniers jours ; il est donc possible que quelque chose se produise".



"Il y a clairement une opportunité pour lui et le club. Je préfère ne pas trop m'étendre sur Nico pour le moment, tant que rien ne se concrétise. C'est encore une hypothèse, pas une certitude. On pourra peut-être en dire plus si quelque chose se produit", conclut l'entraîneur écossais. Affaire à suivre dans les prochaines heures.