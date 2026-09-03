Un an après son départ de Bruges : Chemsdine Talbi pourrait déjà changer de club

Le gros coup réalisé par Sunderland dans les dernières heures du mercato pourrait avoir des conséquences. L'arrivée de Malick Fofana change la donne pour Chemsdine Talbi, qui pourrait rapidement prendre une autre direction.

L'arrivée de Malick Fofana à Sunderland pourrait faire une victime. Recruté mercredi soir pour au moins 40 millions d'euros, l'ancien Lyonnais vient renforcer un secteur où Chemsdine Talbi peine à trouver sa place. Les deux offensifs peuvent jouer sur les deux ailes, mais leur situation avec les Black Cats est différente.

Malick Fofana arrive pour jouer un rôle de titulaire

Sunderland a fait un gros effort financier pour attirer Fofana. Crystal Palace le voulait et la lutte entre les deux clubs anglais a fait monter le prix dans les dernières heures du mercato. Lyon a accepté la proposition des Black Cats. Un investissement de cette importance laisse peu de doute sur le rôle que Sunderland compte donner à sa nouvelle recrue.

Une demi-heure de jeu pour le moment pour Talbi

Talbi attend sa chance. Depuis la reprise, son compteur affiche 31 minutes de jeu. Le Marocain n'a pas été retenu dans le groupe inscrit pour les rencontres européennes. Des choix qui arrivent un an après son transfert en provenance du Club de Bruges.

L'Arabie Saoudite ou la Turquie

Rester à Sunderland n'est plus la seule possibilité sur la table. Al-Ittihad est entré en contact avec le club anglais et des négociations sont en cours, rapporte Sky Sports. En Turquie, son profil plaît aussi. Fenerbahçe et Galatasaray suivent le dossier et pourraient offrir une autre solution au joueur si son aventure anglaise devait s'arrêter.





Talbi était parti de Bruges pour découvrir un nouveau championnat et poursuivre sa progression, mais la hiérarchie a changé en douze mois. Avec Fofana dans l'effectif et plusieurs clubs prêts à l'accueillir, le jeune ailier doit réfléchir à la meilleure option pour retrouver du temps de jeu. Sunderland est disposé à discuter d'un transfert.