Une bataille jusqu'aux dernières heures pour Malick Fofana : son ancien coach ne comprend pas son choix

Malick Fofana était très courtisé en Angleterre dans les dernières heures du mercato. Crystal Palace le voulait, mais le Diable Rouge a préféré Sunderland, au grand regret de Pierre Sage.

Sans l'élimination de Lyon face à Fenerbahçe en qualifications de la Ligue des champions, Malick Fofana aurait passé un été différent. Privé des revenus de la C1, l'OL devait récupérer près de 50 millions d'euros grâce à des ventes. Le Diable Rouge, l'un des joueurs les plus cotés du groupe, s'est retrouvé au centre du mercato. Tout s'est joué dans les dernières heures, avec Sunderland comme destination.

Pierre Sage avait fait progresser Malick Fofana

Crystal Palace a cru pouvoir récupérer Fofana. Un visage connu l'attendait à Londres : Pierre Sage, son ancien entraîneur à Lyon. Le Français a participé à la progression de l'ailier, qui a disputé environ 2 948 minutes sous ses ordres. Sa valeur marchande est passée de 12 à 30 millions d'euros durant cette période. Sage savait parfaitement quel joueur il voulait attirer.

Fofana n'était qu'un jeune joueur à son arrivée de La Gantoise en janvier 2024. Sous les ordres du Français, il a progressivement pris plus de place dans l'équipe et s'est installé comme l'un des joueurs offensifs les plus suivis du club, malgré sa blessure la saison passée.

Le transfert le plus mouvementé de la dernière journée du mercato en Angleterre

Le dossier Fofana est resté ouvert jusqu'aux dernières heures du mercato. Après la piste Arsenal, Crystal Palace et Sunderland se sont retrouvés à la lutte pour le Belge, chacun tentant de convaincre Lyon et le joueur. Les offres se sont succédé et les deux clubs anglais ont surenchéri pour arracher sa signature. Palace pensait pouvoir faire la différence grâce à Sage, qui avait directement échangé avec son ancien joueur. Mais tard dans la soirée, Fofana lui a annoncé son choix : ce serait Sunderland. Les Black Cats ont déboursé 40 millions d'euros.

Crystal Palace a fait tout son possible pour recrutrer le Diable Rouge

Sage espérait une autre issue. Après avoir accompagné Fofana dans sa progression à Lyon, il se voyait travailler à nouveau avec lui en Angleterre. "Nous avons fait de notre mieux dans cette situation et je lui souhaite bonne chance. C’est un type bien et un bon joueur", a expliqué l'entraîneur.





Le Français savait que leur passé commun pouvait compter au moment de choisir, mais Fofana avait d'autres critères en tête. "Nous avons donné le meilleur de nous-mêmes. En fin de compte, le joueur a choisi selon ses propres critères".

Malick Fofana n'a pas donné plus d'informations à son ancien entraîneur

Fofana a attendu la fin de soirée pour communiquer sa décision à son ancien entraîneur, sans lui expliquer pourquoi. Sage n'a pas insisté. "Non, il m'a simplement donné sa réponse tard dans la soirée. Ce n'est pas important de le savoir".

Avec l'arrivée du Diable Rouge, un autre Belgo-Marocain pourrait faire ses valises. Chemsdine Talbi est sur le départ et des discussions sont en cours avec Al-Ittihad pour un éventuel transfert.