Van Bommel aura pris des notes à Rome : voici le onze probable des Diables Rouges

Florent Malice
Florent Malice, suiveur des Diables Rouges
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Van Bommel aura pris des notes à Rome : voici le onze probable des Diables Rouges
Photo: © photonews
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Avec quatre matchs en un temps assez limité, Mark van Bommel a plus que probablement prévu de faire tourner à certains postes, et la victoire en Italie lui a déjà donné de l'air. Mais pour sa première à la maison, il voudra aussi aligner l'équipe la plus compétitive possible.

Senne Lammens ayant donné plein et entière satisfaction et Mike Penders étant quoi qu'il en soit blessé et indisponible, il n'y a aucun faux suspens à installer pour le poste de n°1. Maarten Vandevoordt devra encore attendre un peu avant de faire ses grands débuts ; pourquoi pas à Liège face à la Turquie ? 

Devant lui, on imagine mal Mark van Bommel faire tourner une défense centrale solide et installée pour un match aussi important. Nathan Ngoy est déjà indiscutable, et Brandon Mechele amène une expérience fort utile. Seul Zeno Debast paraît pouvoir bousculer la hiérarchie, mais là aussi, on l'imagine plutôt jouer l'un des matchs suivants.

Seys plutôt que De Cuyper à gauche 

C'est peut-être sur les flancs que le match se jouera. Même en l'absence de Kylian Mbappé, les ailes françaises sont de classe mondiale, que Zidane aligne Olise, Doué ou (et?) Barcola. Castagne n'a pas de concurrent à droite mais De Cuyper est aussi passé à côté de son match côté gauche : on se rappelle que Joaquin Seys avait été brillant face à Lamine Yamal, et il a nos faveurs.

Dans l'entrejeu, il y a des options : Youri Tielemans, en tant que capitaine, devrait rester titulaire, mais Van Bommel voudra peut-être laisser souffler Kevin De Bruyne en vue du reste de la trêve. Auquel cas sa doublure évidente est Hans Vanaken, bien rentré à Rome. Mais KDB pourrait aussi être jugé irremplaçable au vu du niveau impressionnant qu'il a montré vendredi : ce serait notre choix, quitte à ce qu'il soit laissé au repos pour la suite de la trêve internationale.

Roméo Lavia et Dodi Lukebakio titulaires ? 

Nicolas Raskin, lui, a perdu des points lors de la première du sélectionneur, qui apprécie beaucoup Roméo Lavia. On ne serait donc pas surpris que le milieu de Chelsea démarre contre la France. Lui aussi est bien monté au jeu en Italie, et amènera un profil plus physique face au milieu de terrain français, qui posera un autre défi que celui de la Squadra.

Lire aussi… Nathan Ngoy n'oublie pas Rudi Garcia : "Il a donné une énorme impulsion à ma carrière"

Difficile d'imaginer Mika Godts ne pas être reconduit après sa démonstration au Stadio Olimpico, surtout face à cette France contre laquelle il sera forcément surmotivé. Diego Moreira pourrait échanger le rôle de joker de luxe avec Dodi Lukebakio, tandis que De Ketelaere paraît bien installé en pointe.

Le onze potentiel : 

Lammens / Seys - Mechele - Ngoy - Castagne / Lavia - Tielemans - De Bruyne / Godts - De Ketelaere - Lukebakio 

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