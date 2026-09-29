"Nous méritions le match nul" : Brandon Mechele frustré du résultat, mais retient du positif

Une nouvelle fois aligné dans la défense des Diables Rouges, Brandon Mechele a réagi à la défaite de la Belgique face à la France. Le défenseur du Club de Bruges est logiquement déçu, mais voit du positif. Il s'est également exprimé sur la prestation de son coéquipier Roméo Lavia.

Selon Brandon Mechele, le match nul aurait été mérité pour la Belgique : "C’est dommage que ce but tombe si tard. Nous méritions le match nul, mais ils ont inscrit un beau but grâce à une action individuelle. Malgré tout, nous avons disputé un très bon match et nous avons eu nos occasions."

"Nous avons évolué dans un bloc un peu plus bas que face à l’Italie, mais nous avons concédé peu d’occasions et nous avons su presser vers l’avant au bon moment. Cela nous a permis d’être régulièrement dangereux. Nous avons livré deux bons matchs, mais c’est dommage de n’en retirer que trois points sur six", a-t-il ajouté au micro de VTM.

Roméo Lavia a séduit son coéquipier Brandon Mechele

Ensuite, le Brugeois a pris la parole à propos de la performance de Roméo Lavia. Le joueur de Chelsea, qui a obtenu la meilleure note de Walfoot.be côté belge, a séduit de nombreux observateurs mais aussi ses coéquipiers. Brandon Mechele fait partie de ceux ravis de sa prestation : "Lavia est un numéro six qui pense vers l’avant lorsqu’il a le ballon. En plus de cela, c’est un vrai mordeur de mollets qui n'abandonne jamais. C’est vraiment un joueur très agréable avec qui évoluer."

Malgré la défaite contre la France, Brandon Mechele retient du positif : "Nous jouons un football attractif"

Malgré la défaite, Brandon Mechele retient du positif de cette première partie de trève internationale : "C’est déjà une belle semaine. Ce que veut l’entraîneur est clair et tout le monde l’assimile bien. Nous jouons un football attractif. Si nous continuons comme ça, cela ne pourra qu’aller de mieux en mieux."