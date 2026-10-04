Qui portera le brassard de capitaine des Diables rouges contre la France ?

Fabien Chaliaud, journaliste football
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Qui portera le brassard de capitaine des Diables rouges contre la France ?
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Youri Tielemans et Kevin De Bruyne suspendus, le brassard de capitaine devrait logiquement revenir à Romelu Lukaku. Mais vu sa condition physique, rien ne dit que "Big Rom'" sera titularisé ce lundi soir au Stade de France. Du coup, qui serait le capitaine des Diables au coup d'envoi ?

En l’absence de Youri Tielemans et Kevin De Bruyne, tous deux suspendus après avoir reçu leur deuxième avertissement de la trêve internationale, la Belgique devra désigner un nouveau capitaine pour affronter la France lundi soir au Stade de France.

D’après les dernières informations récoltées, c’est Hans Vanaken qui devrait porter le brassard. Le milieu du Club Bruges avait déjà été capitaine des Diables Rouges en novembre 2025 lors d'une rencontre face au Kazakhstan, dans un contexte similaire où plusieurs cadres étaient absents. Il avait alors appris sa nomination par Rudi Garcia seulement quelques heures avant la rencontre.

Un choix qui serait logique

Le choix de Hans Vanaken apparaît d’autant plus logique qu’il devrait également retrouver une place de titulaire dans l’entrejeu face aux "Bleus." Le joueur de 33 ans était déjà présent dans le onze aux côtés de Tielemans et De Bruyne lors de la victoire contre la Turquie (3-0), vendredi. 

Probablement avec Lavia et Raskin

Selon L’Équipe, Vanaken a précisément "pour vocation de prendre le brassard en remplacement de Tielemans" lundi. Il devrait évoluer comme relayeur ou comme numéro 10, avec Nicolas Raskin et Roméo Lavia à ses côtés.

Qui va remplacer Tielemans et De Bruyne en France ?

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Le Brugeois possède en tout cas une grande expérience du rôle puisqu'il porte régulièrement le brassard au Club Bruges et qu'il avait expliqué, après son précédent capitanat avec les Diables, qu’il s’agissait pour lui d’un "grand honneur".

Si d'aventure, Romelu Lukaku était finalement titularisé par Mark van Bommel, ce serait cependant lui qui serait le capitaine du soir. Mais rien n'indique jusqu'à présent que le technicien néerlandais alignera d'entrée l'attaquant de Fenerbahçe malgré son but contre la Turquie. La condition de "Big Rom'" s'améliore certes, mais n'est probablement pas suffisante pour qu'il soit lancé d'entrée dans un tel duel.

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