Des Espoirs déforcés... pour rien ? Un choix curieux de Mark van Bommel

Mark van Bommel a laissé plusieurs Diables Rouges potentiels à la disposition de Gil Swerts durant cette trêve internationale. Un choix logique vu la forme de certains, mais aussi et surtout au vu de l'importance cruciale des rencontres de qualification pour l'Euro U21. Cependant, deux Espoirs ont été repris avec l'équipe A... pour au final n'y jouer qu'un rôle cosmétique.

Ne cherchez pas Malick Fofana ce lundi sur la pelouse du Stade de France : l'ailier de Sunderland, qui aurait probablement aimé retrouver le public français après deux belles saisons à l'Olympique Lyonnais, a été laissé en tribunes par Mark van Bommel.

Après avoir disputé 8 minutes contre la Turquie et probablement profité de la suspension de Diego Moreira, Fofana est ainsi laissé de côté pour la troisième fois en quatre rencontres par le sélectionneur des Diables Rouges.

Une déception, sans doute, pour un joueur qui avait tout d'un futur chouchou du public belge, très enthousiaste il y a un an lors de ses excellentes prestations au Liechtenstein et au Kazakhstan. Mais la concurrence sur les flancs est énorme chez les Diables, et Fofana doit désormais composer avec l'explosion d'un Mika Godts devenu indiscutable. Avec le retour à prévoir de Jeremy Doku, les choses risquent de ne pas aller en s'améliorant.

Malick Fofana aurait-il dû être envoyé en Espoirs ?

La question se pose donc : pourquoi Malick Fofana a-t-il été appelé en équipe A, plutôt que de renforcer les Espoirs de Gil Swerts ? Les U21 belges jouent en effet leur place à l'Euro 2027 durant cette trêve internationale. Une qualification est un must absolu après avoir manqué l'édition 2025 : une défaite au Danemark ce mardi enverrait les Diablotins en barrages, et on se rappelle encore douloureusement à la fédération de la défaite contre la Tchéquie à ce stade il y a deux ans.

Bien sûr, en U21 aussi, Swerts a de grands talents à sa disposition avec Jesse Bisiwu, Samuel Mbangula ou Noah Fernandez. Mais aucun sélectionneur ne refuserait l'apport d'un Malick Fofana. Quant à Mark van Bommel, il a laissé à la maison un garçon comme Alexis Saelemaekers, qui aurait pu remplacer Fofana dans le groupe A sans la moindre baisse de qualité.



Lire aussi… LIVE : Suivez France-Belgique en direct commenté du Stade de France (20h45)›

Kyriani Sabbe, un titulaire absent pour les matchs décisifs

La question se fait encore plus pressante au sujet de Kyriani Sabbe. Là où Malick Fofana n'a plus été repris en Espoirs depuis 2024 et était devenu un Diable Rouge à part entière quand les blessures le laissaient tranquille, Sabbe était encore en U21 en mars dernier. Le Brugeois était le titulaire indiscutable au poste durant ces qualifications pour l'Euro U21, et a donc manqué les matchs décisifs... pour rien.

Son remplaçant : Ritchie Sagrado (Venise), un joueur pétri de qualités mais qui n'a pas à l'heure actuelle atteint le même niveau que celui auquel preste Kyriani Sabbe cette saison avec le FC Bruges. Qu'on ne se méprenne pas : au vu de sa forme, Sabbe méritait cette sélection et nous étions contents de lire son nom parmi les 28 de Mark van Bommel.

Mais malgré la seule concurrence d'un Timothy Castagne pas toujours inspiré, le Brugeois n'a pas encore disputé une seule minute. Dès lors, n'était-ce pas préférable de le laisser "finir le travail" avec les Espoirs, et de reprendre un Thomas Meunier qui aurait tout à fait accepté de prendre place sur le banc ? Van Bommel pourrait avoir à répondre à ces questions si ce mardi, les U21 venaient à ne pas faire le job au Danemark.