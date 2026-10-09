🎥 D1B : le leader trace sa route, Felice Mazzù et Eupen enfoncent les RSCA Futures

Scott Crabbé, journaliste football
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🎥 D1B : le leader trace sa route, Felice Mazzù et Eupen enfoncent les RSCA Futures
Photo: © photonews
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Ce soir, la D1B a repris ses droits, avec deux rencontres au programme. Pendant que Dender continuait sa marche en avant, Eupen a fait la différence en deuxième mi-temps contre les RSCA Futures.

Reprise en fanfare pour la Challenger Pro League, puisque la soirée était animée par deux équipes de haut de tableau. Honneur au leader pour commencer : Dender recevait les U23 du Club de Bruges.

Il a fallu attendre le milieu de la première mi-temps pour voir les locaux passer devant. C'est Krzysztof Koton qui a permis aux siens d'ouvrir la marque. Le plus dur était fait : deux minutes plus tard, le milieu polonais s'offrait un doublé ; 2-0 pour Dender au repos.

Soirée sans fausse note pour Dender

Pour s'éviter une mauvaise surprise en deuxième mi-temps, l'ancien pensionnaire de D1A a réaccéléré dès la reprise, le 3-0 tombant grâce à Gerard Vandeplas, prêté par l'Antwerp. Dender s'impose donc par trois buts d'écart et conforte sa première place grâce à ce joli 18 sur 21.

Bien qu'Eupen ne puisse plus prendre la tête du classement, les Pandas voulaient continuer à mettre la pression sur les hautes sphères du classement. Pour cela, il fallait s'imposer chez les RSCA Futures, récemment pris en charge par Karim Mokeddem suite au licenciement de Jelle Coen.

Eupen sur sa lancée

La première mi-temps est légèrement à l'avantage d'Eupen, qui prend l'initiative et hérite des meilleures occasions. Sans pour autant concrétiser : 0-0 au repos.

Les hommes de Felice Mazzù ont confirmé leur domination à la reprise, avec cette fois un but : c'est Ba-Muaka Simakala qui s'est mué en game changer en reprenant parfaitement un bon centre venu de la droite. Omniprésent en deuxième mi-temps, l'ancien espoir du Borussia Mönchengladbach a bien cru faire le break à la 67e, sur un penalty obtenu par Yentl van Genechten. Mais Timon Vanhoutte a gardé les Futures dans le match en détournant l'envoi.

Espoir de courte durée puisque quatre minutes plus tard, Ba-Muaka Simakala inscrivait cette fois le 0-2. La réaction mauve est venue trop tardivement : Eupen s'impose sans trembler et revient à hauteur du Beerschot à la deuxième place, trois points derrière Dender. De leur côté, les RSCA Futures restent coincés à la dernière place.

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