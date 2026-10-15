Cet ancien Diable Rouge va défier la légende des échecs Garry Kasparov

Dans le cadre de l'initiative belge Your Next Move, qui vise à démocratiser les échecs auprès des jeunes, Jan Vertonghen, recordman de sélections chez les Diables Rouges avec 157 caps, va affronter la légende des échecs Garry Kasparov, devenu champion du monde à seulement 22 ans. Une rencontre retransmise en direct sur Proximus Showcase.

Le 21 octobre prochain, Jan Vertonghen va affronter Garry Kasparov, l’un des plus grands joueurs d’échecs de tous les temps, à l’occasion d’un événement organisé au KMSKA d’Anvers et retransmis en direct sur Proximus Showcase.

L’ancien défenseur des Diables Rouges fera partie des personnalités invitées à défier l’ancien champion du monde lors d’un tournoi simultané, une formule assez particulière où Kasparov affrontera plusieurs adversaires en même temps, dont de jeunes talents belges, mais aussi des personnalités du monde de l’entreprise et de la politique.

Jan Vertonghen contre une légende des échecs

Pour rappel, Garry Kasparov est devenu le plus jeune champion du monde d’échecs de l’histoire à seulement 22 ans et reste aujourd’hui une véritable légende de la discipline.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de Your Next Move, une initiative belge qui vise notamment à démocratiser les échecs auprès des jeunes. Proximus Showcase diffusera l’intégralité de cette rencontre en direct le mercredi 21 octobre dès 19h30.



Un documentaire exclusif intitulé "Garry Kasparov : Un coup d’avance", consacré à sa visite en Belgique, sera également diffusé le 5 novembre sur Proximus Showcase et Pickx+.