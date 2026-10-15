La méthode surprenante de Van De Perre avant chacun de ses matchs : "Je ne vois aucune raison d’arrêter"

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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La méthode surprenante de Van De Perre avant chacun de ses matchs : "Je ne vois aucune raison d’arrêter"
Photo: © photonews

Kamiel Van De Perre s'est imposé comme un cadre de l'Union Saint-Gilloise. Et pour progresser, le milieu de terrain ne laisse rien au hasard. Dans un entretien accordé à nos confrères de Het Laatste Nieuws, il a confié faire analyser ses adversaires par une entreprise brésilienne.

Kamiel Van De Perre montre régulièrement un bon visage à l'Union. Sa cote ne cesse d'ailleurs de grimper. Sa valeur marchande est actuellement de 11 millions d'euros selon Transfermarkt. À titre de comparaison, en décembre 2024, il ne valait encore "que" 600 000 euros.

Une entreprise brésilienne pour analyser ses adversaires

Pour progresser, l'Unioniste ne laisse rien au hasard. Il a confié payer une entreprise basée au Brésil pour analyser les comportements des joueurs qu'il affronte : "Effectivement, je fais réaliser des analyses par une entreprise extérieure basée au Brésil. Elle analyse le comportement des joueurs que j’affronte. Je vais vous donner un exemple. À un moment donné, le joueur X reçoit le ballon sur son pied gauche. Les analystes me montrent alors ce que ce joueur fait dans la majorité des cas."

"Est-ce qu’il se retourne vers la droite ou vers la gauche ? Que fait-il lorsqu’il a le ballon et lorsqu’il ne l’a pas ? Ils se concentrent surtout sur les joueurs qui ont de fortes chances de se retrouver dans ma zone sur le terrain", a-t-il précisé. "Je fais cela depuis sept ans, à mes propres frais, et je pense que cela m’a aidé à arriver là où je suis aujourd’hui."

Une méthode qu'il ne compte pas abandonner

Cela fonctionne bien, alors il ne voit aucun intérêt à stopper cette pratique : "Je ne vois d’ailleurs aucune raison d’arrêter. Avant chaque match, nous organisons un appel sur Zoom. Cela m’aide à reconnaître certains schémas de jeu."

Lire aussi… "Mes parents ont dû me convaincre d'assister à ma propre communion" : Van De Perre se confie sur son enfance
"Je peux ainsi mieux anticiper. Je ne dis pas que cela fonctionne à tous les coups, mais je me sens bien avec cette méthode", a-t-il conclu.

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