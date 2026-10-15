Union SG Union SG
1-1
Real Sociedad Real Sociedad
Union SG
Real Sociedad
0-1
46' Benat Turrientes
Sekou Keita 88'
1-1
Date: 15/10/2026 18:45
Compétition: Europa League
journée: Journée 2
Stade: King Power at Den Dreef
Pas assez de réservistes, vraiment ? L'Union accroche la Real Sociedad grâce à l'attaquant des U23 !
Scott Crabbé depuis Louvain
| Commentaire
Pas assez de réservistes, vraiment ? L'Union accroche la Real Sociedad grâce à l'attaquant des U23 !
Photo: © photonews

L'Union Saint-Gilloise a vécu un match frustrant face à la Real Sociedad. Les hommes de David Hubert ont dominé la première mi-temps avant de payer très cher une erreur technique dès la reprise. Mais la persévérance a fini par payer, avec une égalisation aussi tardive que salvatrice de Sekou Keita, qui évolue d'habitude avec les U23.

Quatre jours après son partage contre OHL, l'Union retrouvait Louvain...pour y défier la Real Sociedad. Avec ses dix absents, David Hubert a opté pour la même équipe que ce week-end. 

Il faut dire que la sélection ne renseignait comme prévu que...deux joueurs de champ du noyau A sur le banc. Côté visiteur, la Real Sociedad a aligné son équipe type, avec l'ancien Anderlechtois Sergio Gomez et le Champion du Monde Mikel Oyarzabal.

L'Union retrouve son football

Hubert avait prévenu ses joueurs après la première mi-temps amorphe de dimanche dernier, il a été entendu : l'Union a démarré tambour battant, avec plusieurs occasions franches. Massiré Sylla a allumé la première mèche sur phase arrêtée, avec une reprise de la tête juste à côté.

C'est ensuite avec son pressing haut et ses combinaisons que l'Union a pris les basques à la gorge. Cela a permis à Relebohile Mofokeng, Kamiel Van de Perre et Darius Olaru de tenter leur chance, sans toutefois mettre en danger le gardien visiteur. Den Dreef a ensuite cru au but sur un centre de Patris repris dans le filet latéral par Mofokeng au premier poteau.

Du danger, mais pas de but en première mi-temps

Mais jouer de la sorte était forcément à double tranchant avec la qualité technique adverse. La Sociedad est ainsi parvenue à sortir du pressing pour se créer une double occasion après 20 minutes, sous la forme d'une frappe d'Oyarzabal contrée par Sylla et d'une autre signée Yangel Herrera au-dessus du cadre.

Cela n'a pas fait peur à l'Union, qui est repartie à l'attaque de plus belle, avec d'autres franches incursions. Mais presque logiquement après une telle débauche d'énergie, l'intensité a baissé dans le troisième quart d'heure. 0-0 au repos, malgré un dernier coup franc direct tiré dans le mur par Besfort Zeneli.

Olaru Darius
© photonews

Les Saint-Gillois se sont rapidement mordus les doigts de ne pas avoir concrétisé leurs occasions du premier acte. Dès la reprise, Turrientes a profité d'une erreur technique de Kamiel Van de Perre sur un ballon bondissant d'Hervé Koffi pour ouvrir le score à la stupeur générale (46e, 0-1).

Bien aidée par ce but, la Real Sociedad a retrouvé un peu de maîtrises via quelques rondos. Mais l'Union restait dangereuses, avec des incursions de Guilherme et Mofokeng, un peu trop précipitées. Parfois sur un fil, les troupes de David Hubert ont failli concéder le but du break, mais Oyarzabal n'est pas parvenu à se retourner au petit rectangle.

Sekou Keita en sauveur

Il aurait été facile que le manque de cartouches sur le banc s'est fait ressentir dans le dernier quart d'heure. Et en toute honnêteté, c'est ce que nous avions fait, lorsque l'Union se frustrait de la roublardise basque. Jusqu'à ce que Sekou Keita surgisse sur un coup franc et égalise trois minutes après son entrée (88e, 1-1).

L'Union arrache donc un point...alors qu'elle aurait pu tout perdre dans le temps additionnel. Il a en effet fallu un retour providentiel de Massiré Sylla sur la ligne pour rattraper la main pas assez ferme de Koffi. Malgré cette ultime frayeur, le 4 sur 6 est au rendez-vous en ce début de campagne.

Les compositions

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Union SG Union SG
Koffi Hervé 90' 6.3 -
  • Arrêts: 0
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 1
  • Précision des longs ballons: 7/15 (46.7%)
Plus de stats
Chibani Nohim   64' 6.5 -
  • Précision des passes: 15/18 (83.3%)
  • Passes clés: 1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 1/4 (25%)
Plus de stats
Sylla Massiré 90' 7.3 -
  • Précision des passes: 45/51 (88.2%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Tirs sur le cadre: 1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
Plus de stats
Kricfalusi Ondrej 90' -
Van de Perre Kamiel 90' 6.3 -
  • Précision des passes: 44/54 (81.5%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Patris Louis 90' 6.4 -
  • Précision des passes: 25/38 (65.8%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
  • Précision des longs ballons: 1/4 (25%)
Plus de stats
Olaru Darius 71' 6.8 -
  • Précision des passes: 18/20 (90%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 2/3
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Zeneli Besfort 90' 6.7 -
  • Précision des passes: 44/55 (80%)
  • Passes clés: 3
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 3/4 (75%)
  • Précision des centres: 1/8 (12.5%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
  • Ballons perdus: 22
Plus de stats
Smith Guilherme 90' 6.7 -
  • Précision des passes: 20/23 (87%)
  • Tirs cadrés: 0/3
  • Buts sur phase arrêtée: 0/3
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
  • Précision des centres: 0/4 (0%)
Plus de stats
Mofokeng Relebohile   90' 6.8 -
  • Précision des passes: 33/42 (78.6%)
  • Passes clés: 3
  • Tirs cadrés: 2/3
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 2/2 (100%)
  • Précision des longs ballons: 3/3 (100%)
Plus de stats
Biondic Mateo 84' 6.4 -
  • Précision des passes: 13/19 (68.4%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Dribbles réussis: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Banc
Hamoutahar Youssef 0'  
Chambaere Vic 0'  
Kavlashvili Giorgi 0'  
Aquino Dylan 19' 6.6 -
  • Précision des passes: 4/10 (40%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
De Roeve Denzel 26' 6.5 -
  • Précision des passes: 16/20 (80%)
Plus de stats
Keita Sekou 6' 8.1  
  • Buts: 1
  • Tirs cadrés: 1/1
Plus de stats
Tshilanda Kabongo Daniel 0'  
Havenaar Nikki 0' 7.4  
  • Précision des passes: 40/43 (93%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
 

Real Sociedad Real Sociedad
Marrero Unai 90' 6.8 -
  • Arrêts: 4
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 1
  • Précision des longs ballons: 4/16 (25%)
Plus de stats
Zubeldía Elorza Igor 90' 6.7 -
  • Précision des passes: 50/61 (82%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Précision des longs ballons: 3/10 (30%)
Plus de stats
Sarr Mamadou   90' 6.6 -
  • Précision des passes: 55/59 (93.2%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Précision des longs ballons: 0/3 (0%)
Plus de stats
Martin Jon 90' 7.3 -
  • Précision des passes: 64/70 (91.4%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 2/5 (40%)
Plus de stats
Gómez Sergio 90' 6.1 -
  • Précision des passes: 60/71 (84.5%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des centres: 0/5 (0%)
Plus de stats
ochieng Job 79' 6.3 -
  • Précision des passes: 16/21 (76.2%)
  • Passes clés: 1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Dribbles réussis: 3/9 (33.3%)
Plus de stats
Gorrotxategi Jon 90' 6.3 -
  • Précision des passes: 54/67 (80.6%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
  • Précision des longs ballons: 0/3 (0%)
Plus de stats
Herrera Yangel 45' 6.7 -
  • Précision des passes: 16/18 (88.9%)
  • Passes clés: 1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Guedes Goncalo 79' 6.0 -
  • Précision des passes: 27/33 (81.8%)
  • Passes clés: 2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/5
  • Dribbles réussis: 0/3 (0%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Oyarzabal Mikel 90' 6.2 -
  • Précision des passes: 31/36 (86.1%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Sucic Luka 68' 6.3 -
  • Précision des passes: 24/29 (82.8%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Banc
Remiro Gargallo Alejandro 0'  
Muñoz Capellán Aihen 0'  
Barrenetxea Muguruza Ander 11' 6.5 -
  • Précision des passes: 3/6 (50%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Turrientes Benat 45' 7.8 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 20/25 (80%)
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Dribbles réussis: 1/3 (33.3%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Oskarsson Orri 0'  
Kubo Takefusa 22' 6.4 -
  • Précision des passes: 9/10 (90%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Marin Pablo 11' 6.4 -
Plus de stats
Pacheco Jon 0'  
Soler Barragán Carlos 0'  
Garcia Fort Héctor 0'  
Zakharyan Arsen 0'  
Revivre Union SG - Real Sociedad

présentation (du match)

Six blessés, deux suspendus, deux non repris : la compo probable de l'Union contre la Real Sociedad

Six blessés, deux suspendus, deux non repris : la compo probable de l'Union contre la Real Sociedad

11:00

L'Union Saint-Gilloise a pris ses quartiers à Louvain pour la reprise de l'Europa League. Face à la Real Sociedad, les troupes de David Hubert veulent réaliser le 6 sur 6 m...

Europa League

 Journée 2
Red Bull Salzbourg Red Bull Salzbourg 0-4 AC Milan AC Milan
NK Celje NK Celje 0-3 Omonia Nicosia Omonia Nicosia
AZ Alkmaar AZ Alkmaar 2-1 Hapoel Beer Sheva Hapoel Beer Sheva
Lyon Lyon 3-2 Crystal Palace Crystal Palace
Sparta Prague Sparta Prague 1-1 Lillestrom SK Lillestrom SK
Torreense Torreense 1-2 Sunderland Sunderland
Union SG Union SG 1-1 Real Sociedad Real Sociedad
Lech Poznan Lech Poznan 0-4 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
Bournemouth Bournemouth 2-0 Sturm Graz Sturm Graz
Bialystok Bialystok 3-1 Ararat Erevan Ararat Erevan
SL Benfica SL Benfica 4-1 Celtic Glasgow Celtic Glasgow
NEC NEC 1-1 Levski Sofia Levski Sofia
Hoffenheim Hoffenheim 2-3 Besiktas Besiktas
Celta De Vigo Celta De Vigo 1-1 Juventus Juventus
Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 0-0 Anderlecht Anderlecht
Ferencváros Ferencváros 2-1 Viktoria Plzen Viktoria Plzen
Marseille Marseille 0-1 Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus
Rennes Rennes 2-1 OFI Kreta OFI Kreta
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