Pas assez de réservistes, vraiment ? L'Union accroche la Real Sociedad grâce à l'attaquant des U23 !

L'Union Saint-Gilloise a vécu un match frustrant face à la Real Sociedad. Les hommes de David Hubert ont dominé la première mi-temps avant de payer très cher une erreur technique dès la reprise. Mais la persévérance a fini par payer, avec une égalisation aussi tardive que salvatrice de Sekou Keita, qui évolue d'habitude avec les U23.

Quatre jours après son partage contre OHL, l'Union retrouvait Louvain...pour y défier la Real Sociedad. Avec ses dix absents, David Hubert a opté pour la même équipe que ce week-end.

Il faut dire que la sélection ne renseignait comme prévu que...deux joueurs de champ du noyau A sur le banc. Côté visiteur, la Real Sociedad a aligné son équipe type, avec l'ancien Anderlechtois Sergio Gomez et le Champion du Monde Mikel Oyarzabal.

L'Union retrouve son football

Hubert avait prévenu ses joueurs après la première mi-temps amorphe de dimanche dernier, il a été entendu : l'Union a démarré tambour battant, avec plusieurs occasions franches. Massiré Sylla a allumé la première mèche sur phase arrêtée, avec une reprise de la tête juste à côté.

C'est ensuite avec son pressing haut et ses combinaisons que l'Union a pris les basques à la gorge. Cela a permis à Relebohile Mofokeng, Kamiel Van de Perre et Darius Olaru de tenter leur chance, sans toutefois mettre en danger le gardien visiteur. Den Dreef a ensuite cru au but sur un centre de Patris repris dans le filet latéral par Mofokeng au premier poteau.

Du danger, mais pas de but en première mi-temps

Mais jouer de la sorte était forcément à double tranchant avec la qualité technique adverse. La Sociedad est ainsi parvenue à sortir du pressing pour se créer une double occasion après 20 minutes, sous la forme d'une frappe d'Oyarzabal contrée par Sylla et d'une autre signée Yangel Herrera au-dessus du cadre.





Cela n'a pas fait peur à l'Union, qui est repartie à l'attaque de plus belle, avec d'autres franches incursions. Mais presque logiquement après une telle débauche d'énergie, l'intensité a baissé dans le troisième quart d'heure. 0-0 au repos, malgré un dernier coup franc direct tiré dans le mur par Besfort Zeneli.

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Les Saint-Gillois se sont rapidement mordus les doigts de ne pas avoir concrétisé leurs occasions du premier acte. Dès la reprise, Turrientes a profité d'une erreur technique de Kamiel Van de Perre sur un ballon bondissant d'Hervé Koffi pour ouvrir le score à la stupeur générale (46e, 0-1).

Bien aidée par ce but, la Real Sociedad a retrouvé un peu de maîtrises via quelques rondos. Mais l'Union restait dangereuses, avec des incursions de Guilherme et Mofokeng, un peu trop précipitées. Parfois sur un fil, les troupes de David Hubert ont failli concéder le but du break, mais Oyarzabal n'est pas parvenu à se retourner au petit rectangle.

Sekou Keita en sauveur

Il aurait été facile que le manque de cartouches sur le banc s'est fait ressentir dans le dernier quart d'heure. Et en toute honnêteté, c'est ce que nous avions fait, lorsque l'Union se frustrait de la roublardise basque. Jusqu'à ce que Sekou Keita surgisse sur un coup franc et égalise trois minutes après son entrée (88e, 1-1).

L'Union arrache donc un point...alors qu'elle aurait pu tout perdre dans le temps additionnel. Il a en effet fallu un retour providentiel de Massiré Sylla sur la ligne pour rattraper la main pas assez ferme de Koffi. Malgré cette ultime frayeur, le 4 sur 6 est au rendez-vous en ce début de campagne.