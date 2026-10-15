Le nouveau Christian Burgess à l'Union ? "Vous n'avez pas le droit de dire ça"

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Le nouveau Christian Burgess à l'Union ? "Vous n'avez pas le droit de dire ça"
Photo: © photonews
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Beaucoup d'observateurs pensaient assez logiquement que l'Union Saint-Gilloise allait peiner à trouver le remplaçant de Christian Burgess. Même s'il ne veut pas l'admettre, il était en réalité déjà au club depuis six mois, en la personne de Massiré Sylla. Le défenseur sénégalais garde cependant la tête sur les épaules, mais promet qu'il n'a pas encore atteint le maximum de ses capacités.

Il y a un an, Massiré Sylla évoluait sous les couleurs de Lyn, en deuxième division norvégienne, où il était parti après une première expérience européenne sous les couleurs du FC Pau, où il n'a pratiquement côtoyé que le noyau B évoluant au cinquième échelon du football français.

Aujourd'hui, le défenseur central sénégalais de 21 ans est le nouveau patron de l'arrière-garde de l'Union Saint-Gilloise, l'une des deux meilleures équipes de Belgique sur les cinq dernières saisons et qualifiée pour l'Europa League.

Un sacré bond en avant pour le natif de Dakar, dont on dit qu'il fait déjà oublier Christian Burgess, parti à La Gantoise, au Parc Duden. "Vous n'avez pas le droit de dire ça, Christian est une grande personnalité. J'ai beaucoup appris de lui", a déclaré en conférence de presse celui qui, arrivé au mois de janvier, a vu évoluer le défenseur anglais pendant six mois.

Une évolution fulgurante, visiblement loin d'être terminée

Massiré Sylla ne veut donc pas de l'étiquette du remplaçant de l'ancien capitaine. Pas plus que celle de révélation du début de saison. "Moi ? Je ne le savais pas, mais merci. Je suis très content de la façon dont les choses se passent et je suis particulièrement reconnaissant envers mon entourage qui m'aide à progresser au quotidien", citent nos confrères néerlandophones de Het Nieuwsblad.

Le presque double mètre, dont la valeur marchande sur le site de référence Transfermarkt est passée de 800.000 € pendant l'été à 5 M€ début octobre, n'est toutefois pas là par hasard. Son aisance dans la gestion des profondeurs et sa solidité dans les duels font de lui un défenseur redoutable. Scruté, déjà, aussi.

Lire aussi… Six blessés, deux suspendus, deux non repris : la compo probable de l'Union contre la Real Sociedad

Massiré Sylla promet en plus d'être encore loin du maximum de ses capacités. "Je dois encore franchir de nombreuses étapes. Mais, non, je ne suis pas surpris de mon évolution. Je suis jeune et les entraîneurs sont très compétents ici. J'ai aussi des coéquipiers comme Ross (Sykes) et Nikki (Havenaar) qui me donnent beaucoup de conseils", a conclu Massiré Sylla avant la réception de la Real Sociedad pour la deuxième journée de l'Europa League.

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