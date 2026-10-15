Mika Godts en grande difficulté au PSG : deux anciens Diables Rouges s'inquiètent pour son avenir

Mika Godts peine à obtenir du temps de jeu au PSG. Marc Degryse et Toby Alderweireld ont donné leur avis sur la situation du Diable Rouge.

À l'Ajax, Mika Godts jouait presque tous les matchs et était le joueur le plus décisif de son équipe. Depuis son transfert au PSG cet été pour près de 50 millions d'euros, le Diable Rouge joue beaucoup moins. Il n'a pas encore marqué et n'a délivré qu'une seule passe décisive en Ligue 1. La concurrence est plus forte à Paris.

Mika Godts doit faire face à une très grosse concurrence

Mercredi soir, le PSG s'est imposé 2-4 sur la pelouse de Manchester City en Ligue des champions, où évolue Jérémy Doku. Godts est resté sur le banc pendant toute la rencontre. Sa première titularisation avait été sévèrement critiquée par la presse française. Avec Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia, Maghnes Akliouche et Ousmane Dembélé, Luis Enrique a plusieurs solutions en attaque.

Marc Degryse ne voit pas comment le Diable pourrait gagner sa place. "Il n'est que sixième ou septième dans la hiérarchie. Tous les autres peuvent évoluer aux trois postes. Et avec si peu de temps de jeu, c'est très compliqué de livrer sa meilleure version". Sur VTM, l'ancien Diable Rouge a insisté sur le manque de minutes de Godts, qui ne peut pas montrer grand-chose en restant sur le banc.

Toby Alderweireld prévient Mika Godts

Toby Alderweireld pense aussi que les prochains mois seront difficiles. "À son poste, il y a Doué, Kvaratskhelia. Il va devoir travailler dur et faire preuve d'un gros mental pour prouver à l'entraînement qu'il mérite sa chance, aussi frustrant que cela puisse être". Godts devra profiter du peu de temps de jeu qu'il reçoit pour tenter de convaincre Luis Enrique.



La situation est différente avec les Diables Rouges. En l'absence de Jérémy Doku sur le flanc gauche, Godts avait répondu présent en marquant contre l'Italie en Ligue des Nations pour sa première titularisation. Il avait aussi réalisé deux bons matchs face à la France. Avec la Belgique, il a montré ce dont il était capable.