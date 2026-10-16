Youri Tielemans voit son coéquipier sanctionné après une sortie virulente

Youri Tielemans s’est retrouvé dans une situation embarrassante après la défaite de Manchester United en Ligue des Champions face à l’Atlético de Madrid. Son coéquipier Lisandro Martínez a publiquement attaqué la direction du club après le 2-0. Interrogé peu après sur le sujet, le capitaine des Diables Rouges, réputé pour savoir noyer le poisson, a refusé de se joindre aux critiques. Le défenseur argentin a été sanctionné par sa direction.