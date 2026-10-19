Le SL16 continue sa belle série, bonne nouvelle pour un jeune talent qui rêve d'équipe A

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Le SL16 continue sa belle série, bonne nouvelle pour un jeune talent qui rêve d'équipe A
Photo: © photonews

Le SL 16 jouait ce dimanche en D1 FFA, et a continué sa belle série : trois victoires d'affilée, désormais, pour les U23 du Standard. La bonne nouvelle du jour était la titularisation de Laurens Goemaere, qui a joué plus d'une heure, malgré sa sortie sur blessure la semaine passée.

On n'arrête plus le SL16. Depuis quelques semaines, les U23 du Standard de Liège enchaînent les victoires : après le RAEC Mons et Onhaye, les jeunes Rouches recevaient le FC Flénu et se sont imposés d'une courte tête (1-0).

Le SL16 savait qu'il fallait profiter de cet enchaînement de rencontres à domicile (trois d'affilée) après avoir disputé trois matchs à l'extérieur pour un bilan beaucoup plus compliqué (1/9 avec des matchs à Habay-la-Neuve, l'Union et Rochefort). 

C'est chose faite, avant un "petit" derby wallon face aux U23 de Charleroi la semaine. Grâce à ce 9/9, le SL16 figure désormais à la 6e place au classement, un point seulement derrière Tubize-Braine. De quoi arrêter, au moins pour l'instant, de regarder derrière.

Laurens Goemaere joue 68 minutes 

L'autre très bonne nouvelle du jour pour le Standard, c'est la présence sur le terrain de Laurens Goemaere (20 ans). Le jeune milieu de terrain arrivé cet été du Club NXT était sorti sur blessure face à Onhaye la semaine passée après moins d'une heure de jeu, et on craignait donc une absence.


Il n'en sera rien : le jeune talent formé à Bruges, qui a déjà pris place à plusieurs reprises sur le banc de l'équipe A cette saison, a joué 68 minutes contre Flénu. Il va donc pouvoir continuer son adaptation. 

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