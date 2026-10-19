Nouvelle blessure pour Konstantinos Karetsas : le verdict est tombé

Nouveau coup dur pour Konstantinos Karetsas. Le prodige belgo-grec s'est occasionné une blessure lors du match de championnat entre le Borussia Dortmund et l'Union Berlin, et manquera quelques rencontres.

On craignait le pire pour Kos Karetsas au vu des images. Monté au jeu face à l'Union Berlin ce samedi avec le Borussia Dortmund, l'ancien du KRC Genk a dû quitter la pelouse cinq minutes à peine être après son entrée, touché à la cheville.

Lars Ricken, directeur sportif du Borussia, ne cachait pas son inquiétude après la rencontre, craignant que les ligaments soient touchés. Mais les nouvelles sont assez bonnes, tout bien considéré, après un scanner. Le club allemand a communiqué ce lundi :

"Kos souffre d’une lésion ligamentaire au pied. Il ne prendra pas l’avion pour Bakou et ne pourra pas non plus jouer contre Francfort samedi. C’est évidemment contrariant, mais nous avions d’abord craint pire après avoir vu les réactions de ses coéquipiers", déclare Ricken sur le site officiel du club.

Nouveau contretemps pour Kos Karetsas

C'est cependant un nouveau contretemps pour Konstantinos Karetsas, qui a manqué une rencontre en septembre dernier en raison de problèmes de circulation sanguine.



Kos Karetsas a disputé 9 matchs depuis sa signature en provenance du Racing Genk contre 30 millions d'euros. S'il n'a toujours pas trouvé le chemin des filets, il a déjà étalé sa classe à plusieurs reprises.