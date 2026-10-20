"Ce n'est pas encore bouclé, mais..." : Thibaut Courtois se confie sur ses discussions avec le Real Madrid

L'officialisation de la prolongation de contrat de Thibaut Courtois au Real Madrid ne semble être qu'une question de temps. Un accord total aurait été trouvé, comme l'a révélé le spécialiste des transferts Fabrizio Romano. DAZN a récemment interrogé le gardien belge à ce sujet.

Thibaut Courtois devrait poursuivre l'aventure jusqu'à l'été 2028. Le gardien belge devrait ainsi prolonger son bail d'une saison supplémentaire.

Interrogé par Thijs Vloebergh, qui l'a félicité pour son nouveau contrat, il a répondu : "Ce n'est pas encore bouclé. Non, mais normalement, ça devrait vite se régler."

Quelques détails doivent encore être réglés, a-t-il expliqué au moment de l'interview : "Il n'y a pas de problème. On doit trouver du temps pour que mon manager et mon papa puissent discuter des derniers détails."

"C'est clairement rare de prolonger à mon âge à ce stade de la saison. D'habitude, ils attendent la fin de saison, mais je pense qu'ils sont contents de moi et qu'ils veulent régler ça le plus vite possible."

Thibaut Courtois souhaite rester encore longtemps

"Pour moi, c'est vraiment bien de régler ça le plus vite possible. Mon intention est de rester ici longtemps. Je fais tout pour ça", a conclu le gardien belge.



