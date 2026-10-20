Festival de buts en Ligue des champions : le PSG fait tomber Barcelone, De Bruyne décisif avec Naples

Le PSG s'est imposé face au FC Barcelone (4-2) au terme d'une rencontre spectaculaire. Liverpool, Manchester City et l'AS Rome ont également décroché de belles victoires. Kevin De Bruyne s'est illustré avec Naples, vainqueur de Bodø/Glimt (4-3) dans un match complètement fou.

Le PSG remporte son choc face au FC Barcelone

Le PSG et le FC Barcelone ont offert un véritable spectacle au Parc des Princes. Désiré Doué (38e) a ouvert le score après une perte de balle de Lamine Yamal dans sa propre moitié de terrain. Après la pause, le Barça est revenu à hauteur grâce à Xavi Espart (55e), mais Lucas Hernandez (72e) a redonné l'avantage aux Parisiens de la tête.

Lamine Yamal (79e) a ensuite cru arracher le match nul grâce à un superbe exploit individuel. Mais Vitinha (81e) et Fabián Ruiz (86e) ont finalement permis au PSG de s'imposer 4-2 au terme d'une rencontre spectaculaire.

Kevin De Bruyne décisif dans un match complètement fou avec Naples

Naples s'est imposé 4-3 face à Bodø/Glimt dans une rencontre au cours de laquelle Kevin De Bruyne a une nouvelle fois démontré toute son importance.

Les Italiens ont ouvert le score après seulement 53 secondes grâce à Matteo Politano (1re), avant de voir les Norvégiens égaliser par Jens Petter Hauge (27e). Scott McTominay (41e) a ensuite redonné l'avantage aux Napolitains, sur une superbe passe décisive de Kevin De Bruyne.

Après la pause, Bodø/Glimt est de nouveau revenu au score grâce à Andreas Helmersen (63e), mais McTominay (75e) s'est offert un doublé. Un but contre son camp de Odin Bjørtuft (88e) a ensuite permis à Naples de prendre le large, avant que Sondre Brunstad Fet (90e+4) ne réduise une dernière fois l'écart.





Grâce à sa vision du jeu et à la qualité de ses passes, Kevin De Bruyne a encore joué un rôle important dans une rencontre où Naples a particulièrement brillé offensivement.

La magie de Kevin De Bruyne a encore frappé ! ✨ Le Belge a délivré une belle passe décisive lors de la victoire de Naples face à Bodø/Glimt (4-3). 👏 #RTLsports https://t.co/tUvKxNzjlv — RTL sports (@RTLsportsbe) October 20, 2026

Liverpool renverse Villarreal après avoir été mené 0-2

Liverpool semblait se diriger vers une soirée particulièrement compliquée lorsque Georges Mikautadze (4e), ancien joueur de Seraing, a profité d'une erreur de Virgil van Dijk pour ouvrir le score. Villarreal a même doublé la mise grâce à Cardona (29e).

Mais les Reds ont réussi à réagir avant la pause, grâce à Alexis Mac Allister (36e) et Ronald Araújo (45e+2), pour revenir à 2-2.

En seconde période, Mac Allister (65e) s'est offert un doublé avant que Florian Wirtz (69e) ne porte le score à 4-2. Villarreal a encore réduit l'écart grâce à Tani Oluwaseyi (87e), mais Liverpool a finalement conservé son avantage pour s'imposer 4-3.

Manchester City déroule sans Jérémy Doku

Manchester City n'a pas eu besoin de titulariser Jérémy Doku pour s'imposer largement face à l'AEK Athènes.

Après un coup franc d'Enzo Fernández repoussé par la barre transversale, Elliot Anderson (12e) a ouvert le score. Phil Foden (34e) a ensuite doublé la mise avant la pause.

Les Grecs sont parvenus à réduire l'écart grâce à Pilios (52e), mais Rayan Cherki (57e) et Phil Foden (65e) ont rapidement fait la différence. Ce dernier s'est finalement offert un triplé en inscrivant un troisième but (76e), permettant aux Citizens de s'imposer 5-1.

L'AS Rome écrase le Slovan Bratislava

L'AS Rome n'a pas rencontré de grandes difficultés pour venir à bout du Slovan Bratislava.

Mario Hermoso (21e) a ouvert le score à la suite d'un coup franc, avant que Nahuel Molina (39e) ne double la mise peu avant la pause.

En seconde période, les Romains ont poursuivi sur leur lancée grâce à Niccolò Pisilli (52e) et Donyell Malen (58e), qui a transformé un penalty. Le club italien s'est ainsi largement imposé 4-0.

L'Atlético Madrid arrache un point, le PSV s'impose à Porto

Stuttgart semblait se diriger vers la victoire face à l'Atlético Madrid après l'ouverture du score de Jamie Leweling (36e) en première période.

Mais les Madrilènes ont réagi dès le retour des vestiaires. Entré en jeu, Ademola Lookman a délivré une passe décisive à Julián Álvarez (47e), qui a remis les deux équipes à égalité (1-1). Malgré une exclusion de Morten Hjulmand (64e), l'Atlético a ensuite tenu bon pour repartir avec un point.

De son côté, le PSV Eindhoven a réalisé une belle opération sur la pelouse du FC Porto. Après une première période sans but, Guus Til (57e) a ouvert le score en surgissant au second poteau. Les Portugais ont ensuite multiplié les offensives pour tenter d'égaliser et se sont procuré plusieurs occasions dangereuses. Mais les Néerlandais ont résisté jusqu'au coup de sifflet final pour décrocher une précieuse victoire (0-1).