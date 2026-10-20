Le moment de lancer sa saison ? Mika Godts pourrait profiter de la méforme d'une star du PSG

Mika Godts pourrait avoir sa chance face à Barcelone en Ligue des champions. Luis Enrique doit faire des choix importants en attaque et le jeune Diable espère en profiter.

Khvicha Kvaratskhelia était attendu parmi les grands joueurs du PSG cette saison. Mais le Géorgien est loin de répondre aux attentes pour le moment. Luis Enrique préfère parfois d'autres joueurs, comme Désiré Doué, qui marque des points à chaque occasion.

Samedi, face à Strasbourg, Kvaratskhelia a déçu. Peu dangereux devant le but, il a perdu le ballon qui a permis aux Alsaciens de marquer. La presse française (L'Equipe) n'a pas été tendre avec lui. Et ce n'est pas la première fois que son niveau pose question depuis la reprise.

Pas titulaire contre Slovan Bratislava et Manchester City

En Ligue des Champions, Enrique lui a déjà envoyé un message. Le Géorgien n'a pas débuté les rencontres contre le Slovan Bratislava et Manchester City. Face aux Anglais, son entrée en jeu n'a pas changé grand-chose. Pendant ce temps, Désiré Doué profite de ses minutes pour convaincre son entraîneur.

Le match contre Barcelone pourrait lui permettre de se rattraper. Avec Lamine Yamal sur le côté droit du Barça, Paris aura besoin d'un ailier capable de défendre. Un rôle que Kvaratskhelia peut remplir. Vitinha a soutenu son coéquipier en conférence de presse, rappelant que les baisses de forme arrivent à tous les joueurs.

Plus de temps de jeu pour Mika Godts ?



Cette situation pourrait profiter à Mika Godts. Le jeune Diable Rouge pourrait gagner du temps de jeu si Kvaratskhelia continue de décevoir. Une belle occasion pour lui de convaincre Enrique et d'enfin lancer sa saison.