Massimiliano Allegri joue son avenir à Naples : un entraîneur battu par Mark Van Bommel pour le remplacer ?

Massimiliano Allegri doit absolument obtenir de bons résultats lors des prochains matchs de Naples. Son avenir au club dépendra des rencontres contre Bodo/Glimt et Rome.

Les mauvais résultats de Naples agacent Aurelio De Laurentiis. Le président du club italien n'est pas satisfait du travail de Massimiliano Allegri et s'interroge sur plusieurs de ses décisions. Selon la presse italienne, un autre entraîneur serait envisagé pour prendre sa place cette saison.

D'après la Gazzetta dello Sport, De Laurentiis n'aurait pas compris la décision d'aligner Giovane et Lucca ensemble en attaque contre Venise. Naples a perdu cette rencontre, une défaite qui s'ajoute à quatre autres depuis le début de la saison. Avec cinq revers en neuf matchs, le club réalise son pire départ depuis vingt ans.

Deux matchs importants pour Allegri

Malgré ces résultats, Allegri défend ses joueurs. L'entraîneur italien estime que Naples a montré de bonnes choses lors de ses dernières rencontres. Il rappelle les occasions créées contre Villarreal et considère que son équipe avait bien joué face à Venise avant de commettre cette erreur.

Mais les prochaines rencontres risquent de faire monter la tension. Naples accueillera Bodo/Glimt mardi en Ligue des champions, avant de recevoir l'AS Roma samedi en Serie A. Si Naples perd ces deux matchs, les dirigeants pourraient décider de changer d'entraîneur.

L'ancien sélectionneur de la Turquie ?



Selon la même source, Vincenzo Montella ferait partie des candidats pour remplacer Allegri. L'ancien sélectionneur de la Turquie, récemment licencié, est libre.