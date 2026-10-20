Romelu Lukaku n'a pas su faire la différence : Fenerbahçe tenu en échec par le Slavia Prague

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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Romelu Lukaku n'a pas su faire la différence : Fenerbahçe tenu en échec par le Slavia Prague
Photo: © photonews

Deux rencontres de Ligue des champions étaient au programme à 18h45, avant les matchs de 21h00. Dortmund s'est imposé sur la pelouse de Sabah, tandis que Fenerbahçe a été tenu en échec par le Slavia Prague.

Le Borussia Dortmund s'est déplacé en Azerbaïdjan pour affronter l'un des petits poucets de la compétition, Sabah. Un match toujours piégeux.

Après seulement 10 minutes de jeu, Serhou Guirassy a ouvert le score pour son équipe. Il a bien surgi après une frappe repoussée.

Il pensait ainsi avoir fait le plus dur, mais Sabah a ensuite égalisé à la 39e minute. Aden McCarthy a placé une superbe tête sur un coup franc, permettant à son équipe de revenir au score.

Guirassy a cependant inscrit un nouveau but à la 53e minute de jeu, permettant à Dortmund de s'imposer. Le Guinéen a bien repris le ballon sur un centre millimétré de Joey Veerman.

Le Slavia Prague arrache le partage face à Fenerbahçe

Fenerbahçe n'a pas réussi à faire mieux qu'un partage sur le score de 2-2 contre le Slavia Prague. Tout avait pourtant bien commencé pour le club turc. Oğuz Aydın (4e) et Mason Greenwood (11e) ont permis aux Stambouliotes de mener 2-0 après seulement 11 minutes de jeu.

Mais le Slavia Prague a rapidement réagi en égalisant quatre minutes après le break. C'est Lukáš Provod qui a permis aux siens de réduire l'écart. En fin de match, Pavel Kačor a ensuite permis aux Tchèques d'égaliser en reprenant le ballon sur un centre à la 90e minute de jeu.

À noter que Romelu est monté au jeu à la place de Vedat Muriqi à la 63e minute. Il ne s'est pas montré décisif.

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