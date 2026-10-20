Youri Tielemans impressionne à Manchester United : Michael Carrick encense le Diable Rouge

Manchester United connaît un début de saison compliqué, mais Youri Tielemans est l'une des rares satisfactions des Red Devils. Encore décisif dimanche face à Leeds United, le Diable Rouge a reçu les éloges de son entraîneur, Michael Carrick, qui le considère de plus en plus comme un véritable leader de son équipe.

Manchester United a dû se contenter d'un match nul (1-1) sur la pelouse de Leeds dimanche. Youri Tielemans a délivré une passe décisive à Bryan Mbeumo pour l'ouverture du score à la 35e minute, mais Dominic Calvert-Lewin a permis aux locaux de revenir à hauteur peu après la pause.

Malgré ce résultat décevant, Michael Carrick a retenu plusieurs éléments positifs de la rencontre. L'entraîneur des Red Devils s'est notamment montré très satisfait de la prestation de son milieu de terrain belge.

Lors de sa conférence de presse, relayée sur le site officiel de Manchester United, Michael Carrick a été interrogé sur l'évolution de Youri Tielemans. Sa réponse a été particulièrement élogieuse.

"Je suis très satisfait de Youri. Il montre exactement ce que nous attendions et espérions lorsque nous l'avons recruté", a déclaré le technicien anglais. "Son expérience, sa présence et sa personnalité sont extrêmement importantes."

Michael Carrick voit un véritable leader en Youri Tielemans

Selon Michael Carrick, l'ancien joueur d'Anderlecht ne se distingue pas uniquement par ses qualités footballistiques, mais également par son état d'esprit.





"Je parlais des sacrifices que Bryan fait pour l'équipe. Youri est aussi quelqu'un qui fera tout ce qu'on lui demande. Aujourd'hui encore, il a montré l'exemple pour guider l'équipe. Nous avons plusieurs joueurs expérimentés et il nous apporte quelque chose de supplémentaire."

Des compliments particulièrement flatteurs pour un joueur arrivé l'été dernier en provenance d'Aston Villa pour environ 41 millions d'euros.

À Manchester United, Youri Tielemans doit notamment apporter de la stabilité dans l'entrejeu. Face à Leeds, le Diable Rouge a une nouvelle fois montré pourquoi les Red Devils avaient décidé de miser sur lui.

En plus de sa passe décisive, il s'est régulièrement illustré par sa qualité de passe et sa vision du jeu. Son association avec Bryan Mbeumo a d'ailleurs permis à Manchester United d'inscrire son unique but de la rencontre.

Manchester United toujours sous pression

Malgré les bonnes prestations de certains joueurs, la situation sportive de Manchester United reste préoccupante. Les Red Devils n'ont remporté qu'une seule de leurs sept premières rencontres de championnat et occupent une place dans la deuxième moitié du classement.

Michael Carrick refuse toutefois de baisser les bras. "Aujourd'hui, j'ai eu un peu l'impression d'assister à un nouveau départ. Les joueurs veulent vraiment tout donner les uns pour les autres afin de redresser la situation", a-t-il expliqué.

L'entraîneur anglais sait que les résultats devront rapidement s'améliorer pour permettre à Manchester United de remonter au classement. Une chose est toutefois certaine : Youri Tielemans semble avoir pleinement gagné la confiance de Michael Carrick.