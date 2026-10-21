À quelques heures du choc contre Arsenal : la nouvelle que tout le Bayern attendait pour Vincent Kompany

Vincent Kompany a vécu des derniers jours compliqués à titre personnel. Touché par une infection virale, il a dû faire un pas de côté pour préserver sa santé. Mais il semble finalement prêt à être sur le banc contre Arsenal ce soir.

Il n'y a pas de bon moment pour tomber malade. Et lorsque Vincent Kompany a été frappé par cette infection virale, c'est avant tout l'homme derrière le coach qui a dû prendre du repos.

Kompany doit écouter son corps

En workaholic et amoureux de nouveaux défis qu'il est, l'entraîneur du Bayern a dû, la mort dans l'âme, s'y résoudre avant le choc tant attendu contre Arsenal. Les Gunners avaient battu les Bavarois la saison dernière, Kompany voulait absolument égaliser dans ce match dans le match avec Mikel Arteta.

Très affaibli, il avait dû faire l'impasse sur la séance d'entraînement bavaroise et sur la conférence de presse. C'est son adjoint Aaron Danks qui a pris le relais.

Vince is back

Bonne nouvelle toutefois ce mercredi : le Bild rapporte que Kompany était bien présent sur les terrains de la Säbener Straße pour la session d'activation pré-match de ce matin.

Il devrait donc être bel et bien présent ce soir sur le banc du Bayern. Reste à savoir dans quelle mesure il sera en état de faire passer ses messages personnellement. Contre Leipzig, souffrant déjà de douleurs à la hanche, il n'avait pas pu rester constamment au bord du terrain.



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