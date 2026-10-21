Après toutes les tensions, Massimiliano Allegri envoie un message marquant concernant Kevin De Bruyne

Kevin De Bruyne a apporté une réponse forte aux critiques des derniers jours. Hier soir, le Diable Rouge a aidé Naples à s'imposer 4-3 contre Bodø/Glimt en Ligue des champions. Après la rencontre, l'entraîneur Massimiliano Allegri l'a couvert d'éloges.

Cette fois, De Bruyne a reçu un rôle de meneur de jeu reculé, juste devant la défense. Un choix remarquable de Massimiliano Allegri, qui cherchait encore ces dernières semaines la meilleure façon d'utiliser le Diable Rouge. Il l'avait d'ailleurs déjà aligné à ce poste, avant de lui demander de retourner plus haut, avec une incompréhension à la clé.

Une prestation qui fera du bien à De Bruyne

Hier, pas de quiproquo : KDB a brillé à l'occasion de la victoire 4-3 de Naples contre Bodø/Glimt, délivrant un assist dont il a le secret. Allegri était sous le charme à la fin de la rencontre.

"Kevin est un joueur extraordinaire. Je lui ai dit qu'il allait énormément s'amuser à ce poste", a-t-il déclaré à Sky Sport Italia. L'entraîneur a également expliqué qu'il souhaitait accorder du repos à Stanislav Lobotka, ce qui a permis à De Bruyne d'obtenir sa chance comme meneur de jeu.

Naples se cherche encore

L'ancien joueur de Manchester City a impressionné dans son nouveau rôle. Il a délivré l'assist sur le premier but de Scott McTominay, qui allait finalement inscrire un doublé. La chaîne sportive italienne Sky Sport a attribué à De Bruyne une belle note de 7,5 sur 10, le comparant à un certain Andrea Pirlo.



Malgré la victoire, Allegri n'était pas entièrement satisfait. Naples a tout de même à nouveau encaissé trois buts. "Ce que nous devons absolument améliorer, c'est ce sentiment de vulnérabilité. Quand vous êtes vulnérables, vous attaquez aussi moins bien", a-t-il averti.