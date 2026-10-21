Un mauvais souvenir : un joueur du Jagiellonia a déjà perdu... deux fois contre le RSC Anderlecht

Anders Klynge espère certainement passer une meilleure soirée ce jeudi face à Anderlecht qu'en 2022 quand il avait affronté les Mauves à deux reprises. C'était avec Silkeborg : il avait perdu deux fois... et avait été exclu !

Ce mercredi, avant la rencontre entre le Jagiellonia Bialystok et le RSC Anderlecht, c'est le milieu de terrain danois Anders Klynge (25 ans) qui était présent en conférence de presse aux côtés de son entraîneur Adrian Siemeniec. On ignore si c'est un choix conscient du responsable presse du club polonais ou du joueur, car Klynge a une histoire en commun avec le Sporting.

Et pas une histoire très positive pour le Danois. En 2022, Klynge a en effet affronté le RSC Anderlecht à deux reprises, en Europa League. Sans succès : il s'est incliné deux fois avec son club de Silkeborg, en ouverture et en fermeture de la phase de poules (1-0 et 0-2).

Klynge n'a pas demandé conseil à Dolberg et Riemer

Pire : au match retour, devant son public, il avait précipité la défaite de Silkeborg en étant expulsé après 26 minutes de jeu à peine. "Et tu ne me dis rien ?", l'a taquiné son coach Adrian Siemeniec, visiblement pas au courant, comme le relaie le Nieuwsblad.

Siemeniec, de bonne humeur, a aussi piqué Anders Klynge qui n'aurait, apparemment, pas pris contact avec ses compatriotes danois pour se renseigner concernant le RSCA. "Il a plusieurs contacts au Danemark comme Brian Riemer ou Kasper Dolberg qui peuvent nous aider, mais il ne leur a rien demandé", rigole le Polonais.

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"Mais je n'ai moi-même rien demandé à Marcin Wasilewski : pourtant, je le connais, c'est une légende dans toute la Pologne", reconnaît enfin Siemeniec.