Vitor Bruno comprend les supporters : "La nuit, je pense à comment rendre Anderlecht meilleur"

L'entraîneur du Sporting d'Anderlecht Vitor Bruno était présent en conférence de presse à la veille d'un match crucial pour les Mauves. En cas de défaite au Jiagellonia Bialystok, le parcours européen d'Anderlecht commencera à ressembler à un chemin de croix.

Deux défaites en autant de matchs : l'entame de saison européenne du RSC Anderlecht est ratée, c'est aussi simple que cela. Il faut donc absolument réussir quelque chose, et cela signifie prendre les trois points, ce jeudi au Jiagellonia Bialystok.

Mais entre le déplacement au Dinamo Zagreb et celui en Pologne, il y a eu un autre revers, que les Mauves ont dû digérer : la défaite au Beerschot, en 16e de finale de la Coupe. Vitor Bruno le sait : cette défaite ne l'a pas rendu populaire auprès des supporters.

Vitor Bruno évoque la rotation

"Je comprends leur déception", affirme le Portugais dans des propos relayés par le Nieuwsblad depuis Bialystok. "Et je comprends les critiques. La Coupe était un raccourci vers un trophée, qu'Anderlecht n'a plus gagné depuis 18 ans. J'y pense aussi énormément".

Bruno assure en effet que toutes ses pensées vont vers les progrès que son équipe doit encore faire pour être compétitive. "Même quand je vais me coucher, je pense à comment améliorer Anderlecht. Notre philosophie, le chemin que nous devons suivre, c'est primordial pour moi, et je me pose aussi des questions. On peut toujours s'en poser, aussi sur la rotation", continue-t-il.

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"Mais si je ne fais pas tourner assez, peut-être les critiques porteront-elles sur le fait que je n'utilise pas tout mon noyau", s'interroge Vitor Bruno. "C'est important d'être à fond demain contre Bialystok. Nous en sommes à 0/6, et nous devons gagner à nouveau".