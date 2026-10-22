🎥 Le but opportuniste de Mihajlo Cvetkovic pour mettre Anderlecht sur du velours

Anderlecht est sur du velours à la pause face au Jagiellonia Bialystok, et c'est en bonne partie grâce au flair de Mihajlo Cvetkovic. Profitant d'une grossière erreur de Hampus Finndell, le Serbe a trompé Abramovicz d'un petit pointu.

Anderlecht mène à la pause (0-1) sur la pelouse du Jagiellonia Bialystok. Méritoirement, car s'il ne s'est pas créé des occasions trois étoiles en-dehors de son but, le RSCA est largement supérieur à son adversaire, qui se contente de contres et de phases arrêtées pour vaguement tenter d'exister dans ce match.

Il aura cependant fallu une grosse erreur polonaise pour que les Mauves ouvrent le score. Pressé par Mario Stroeykens, Hampus Finndell contrôle mal un ballon face à ses propres buts, et tente une passe plein axe en retrait... que Mihajlo Cvetkovic intercepte.

Cvetković straft het defensief geklungel af! 🎯🇷🇸 https://t.co/DTagg3PN8J — Play Sports (@playsports) October 22, 2026

Cvetkovic fait la différence pour Anderlecht

Le Serbe, malgré une petite glissade, garde son équilibre et trompe le portier du Jagiellonia d'un petit pointu tout en finesse et en instinct de buteur. De quoi exulter.

À part l'une ou l'autre petite alerte notamment sur une incompréhension entre Léo Pétrot et Colin Coosemans, Anderlecht n'aura pas vraiment été mis en danger face au Jiagellonia, sans parvenir non plus à inscrire le 0-2 qui ferait tant de bien.



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L'homme du match à la pause côté Mauve, c'est peut-être Giulian Biancone, qui a multiplié les interventions trois étoiles et été le premier relanceur de son équipe, tout en sauvant ses couleurs sur un tir de Szmyt, plus grosse occasion polonaise.