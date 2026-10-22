Coup dur pour Saint-Trond : l'UEFA prend une décision radicale

La rencontre entre le HNK Hajduk Split et Saint-Trond, qui se tiendra le 26 novembre prochain en Conference League, se déroulera à huis clos. Les Trudonnaires ont publié un communiqué ce jeudi, expliquant avoir été informés ce mercredi de la décision de l'UEFA de ne permettre à aucun supporter d'assister à cette rencontre.

Mais une question se pose évidemment : pourquoi ? "Cette décision fait suite aux incidents impliquant les supporters du Hajduk Split avant, pendant et après la rencontre face à l'Ajax", explique Saint-Trond dans un communiqué.

Les Trudonnaires regrettent cette décision pour leurs supporters : "Le STVV regrette que ses supporters soient ainsi privés de la possibilité d'assister à un déplacement européen historique. La première préoccupation du club concerne donc les Canaris qui se réjouissaient de vivre un déplacement européen inoubliable."

Saint-Trond envisage plusieurs mesures pour ses supporters

Le club a décidé de prendre plusieurs initiatives après une concertation interne :

- "D'une part, nous allons examiner la possibilité de récupérer les frais de déplacement des supporters ayant déjà réservé un billet d'avion. Nous consulterons donc des juristes dans le courant de cette semaine avant d'envoyer un courrier officiel à l'UEFA ainsi qu'au Hajduk Split."

- "D'autre part, nous étudions la possibilité d'organiser un événement à Saint-Trond, afin de permettre aux supporters de vivre la rencontre ensemble."





Saint-Trond ne veut prendre aucun risque

Saint-Trond précise également que la possibilité d'obtenir malgré tout l'autorisation de déplacement pour les supporters ayant déjà acheté un billet d'avion ou de transport a été discutée en interne. "Bien évidemment, nous aurions préféré être à vos côtés en Croatie. Mais compte tenu de l'évaluation des risques sur place, nous estimons qu'il ne serait pas responsable de laisser les supporters de Saint-Trond se rendre à Split."

"La situation est regrettable. En tant que club, nous ne pouvons pas faire de grandes promesses. Mais nous vous promettons que nous ferons tout notre possible pour tirer le meilleur parti de la situation, compte tenu des circonstances." a conclu le club.