Europa League : Fofana et Sunderland perdent des points, l'OM toujours en perdition

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
| Commentaire
Europa League : Fofana et Sunderland perdent des points, l'OM toujours en perdition
Photo: © photonews

Lors des matchs de la première partie de soirée, Sunderland a perdu ses premiers points dans cette campagne d'Europa League. L'OM, lui, n'a... toujours pas pris le moindre point.

Malick Fofana mais aussi l'ancien du RSC Anderlecht Nilson Angulo étaient titulaires dans les rangs de Sunderland, ce jeudi, pour le déplacement des Black Cats du côté du Lech Poznan. Et Angulo a même été décisif, offrant une passe décisive à Timur Tuterov pour le 0-1 tombé après 2 minutes de jeu seulement.

Sunderland aurait pu faire le break via Malick Fofana, dont le tir a frôlé le poteau, mais va finir par regretter ses occasions manquées. En seconde période, le Lech Poznan a en effet finalement égalisé via Leo Bengtsson (70e, 1-1). Fofana a disputé l'intégralité du match, sans être décisif.

L'OM en plein cauchemar 

Si le Lech Poznan est le prochain adversaire de l'Union, l'Olympique de Marseille est l'un des futurs adversaires du RSC Anderlecht, et les Mauves peuvent anticiper ce déplacement en confiance. En effet, l'OM a connu une nouvelle défaite ce jeudi soir.

Marseille se déplaçait au Sturm Graz et s'y est incliné (1-0), après avoir déjà perdu ses premiers matchs au Besiktas et contre l'Olympiakos. Avec un 0/9, les Phocéens semblent d'ores et déjà largués en Europa League.


Du côté des Belges, notons que le 4e gardien des Diables Rouges Jari De Busser a tenu le zéro en déplacement à l'Ararat-Armenia (0-4) avec l'AZ Alkmaar, qui compte 6 points sur 9. 

 Classement T P G P P B = Forme
1. SL Benfica SL Benfica 3 9 3 0 0 10-2 8 G G G
2. Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 3 9 3 0 0 8-0 8 G G G
3. Bournemouth Bournemouth 3 9 3 0 0 8-1 7 G G G
4. Ferencváros Ferencváros 3 9 3 0 0 9-3 6 G G G
5. Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 3 9 3 0 0 4-1 3 G G G
6. Union SG Union SG 3 7 2 1 0 8-1 7 G P G
7. Juventus Juventus 3 7 2 1 0 9-3 6 G G P
8. Besiktas Besiktas 3 7 2 1 0 9-5 4 G G P
9. Sunderland Sunderland 3 7 2 1 0 4-2 2 G G P
10. AZ Alkmaar AZ Alkmaar 3 6 2 0 1 6-2 4 P G G
11. Omonia Nicosia Omonia Nicosia 3 6 2 0 1 5-4 1 G G P
12. Lyon Lyon 3 6 2 0 1 5-6 -1 G G P
13. Rennes Rennes 3 5 1 2 0 4-3 1 P G P
14. Real Sociedad Real Sociedad 3 4 1 1 1 8-3 5 P P G
15. Crystal Palace Crystal Palace 3 4 1 1 1 8-5 3 G P P
16. Sparta Prague Sparta Prague 3 4 1 1 1 5-3 2 G P P
17. Levski Sofia Levski Sofia 3 4 1 1 1 3-3 0 P P G
18. Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 3 4 1 1 1 3-4 -1 P G P
19. Sturm Graz Sturm Graz 3 4 1 1 1 1-3 -2 P P G
20. NEC NEC 3 4 1 1 1 5-8 -3 P P G
21. Red Bull Salzbourg Red Bull Salzbourg 3 4 1 1 1 3-6 -3 G P P
22. Anderlecht Anderlecht 3 3 1 0 2 4-3 1 P P G
23. Hoffenheim Hoffenheim 3 3 1 0 2 5-5 0 P P G
24. AC Milan AC Milan 3 3 1 0 2 4-5 -1 P G P
25. Celta De Vigo Celta De Vigo 3 3 1 0 2 3-4 -1 P P G
26. OFI Kreta OFI Kreta 3 3 1 0 2 3-4 -1 G P P
27. Bialystok Bialystok 3 3 1 0 2 4-6 -2 P G P
28. Torreense Torreense 3 3 1 0 2 4-7 -3 G P P
29. NK Celje NK Celje 3 1 0 1 2 2-7 -5 P P P
30. Hapoel Beer Sheva Hapoel Beer Sheva 3 1 0 1 2 1-6 -5 P P P
31. Lillestrom SK Lillestrom SK 3 1 0 1 2 2-9 -7 P P P
32. Lech Poznan Lech Poznan 3 1 0 1 2 1-9 -8 P P P
33. Viktoria Plzen Viktoria Plzen 3 0 0 0 3 2-7 -5 P P P
34. Marseille Marseille 3 0 0 0 3 1-6 -5 P P P
35. Celtic Glasgow Celtic Glasgow 3 0 0 0 3 3-9 -6 P P P
36. Ararat Erevan Ararat Erevan 3 0 0 0 3 2-11 -9 P P P
Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Europa League
Europa League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Sunderland
Marseille

Plus de news

Plus de news

Les plus populaires

Europa League

 Journée 3
Juventus Juventus 2-2 Rennes Rennes
Ararat Erevan Ararat Erevan 0-4 AZ Alkmaar AZ Alkmaar
OFI Kreta OFI Kreta 0-2 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
Sturm Graz Sturm Graz 1-0 Marseille Marseille
Lech Poznan Lech Poznan 1-1 Sunderland Sunderland
Ferencváros Ferencváros 4-1 Torreense Torreense
Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 2-4 NEC NEC
Union SG Union SG 4-0 Hapoel Beer Sheva Hapoel Beer Sheva
Hoffenheim Hoffenheim 3-0 Lyon Lyon
Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 1-0 Sparta Prague Sparta Prague
NK Celje NK Celje 2-2 Red Bull Salzbourg Red Bull Salzbourg
Bialystok Bialystok 0-3 Anderlecht Anderlecht
Lillestrom SK Lillestrom SK 0-6 Real Sociedad Real Sociedad
Viktoria Plzen Viktoria Plzen 1-2 Levski Sofia Levski Sofia
Celtic Glasgow Celtic Glasgow 1-2 Celta De Vigo Celta De Vigo
Bournemouth Bournemouth 3-0 AC Milan AC Milan
Omonia Nicosia Omonia Nicosia 1-4 SL Benfica SL Benfica
Besiktas Besiktas 2-2 Crystal Palace Crystal Palace

Dernières réactions

051961rouche 051961rouche a propos de La poisse pour l'Union : deux joueurs sortent blessés coup sur coup El Malvario El Malvario a propos de Un ancien de Neerpede dans les rangs du Jagiellonia : "Celui que je redoute le plus ? Bertaccini" den strep den strep a propos de "Ces équipes sont moins bonnes, mais..." : la presse française très amère au moment de quitter Bruges Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Le Club de Bruges plie, ne rompt pas, puis déroule et écrase le Racing Lens ! tede tede a propos de Que prépare réellement Vítor Bruno ? Anderlecht semble être devenu un laboratoire Sandirap77 Sandirap77 a propos de La direction n'en peut plus : Charleroi prend position après les débordements de ses supporters à Mons Davgn Davgn a propos de Toby Alderweireld avait été confronté à une dure réalité : "Ce n'était pas pour moi" Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Il sait de quoi il parle : Guillaume Gillet prévient le Club de Bruges Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Une tempête dans un verre d'eau : la déclaration totalement anodine de Joaquin Seys qui fait parler en France Sandirap77 Sandirap77 a propos de Les supporters de Charleroi prennent une grande décision après les débordements survenus à Mons Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved