Europa League : Fofana et Sunderland perdent des points, l'OM toujours en perdition

Lors des matchs de la première partie de soirée, Sunderland a perdu ses premiers points dans cette campagne d'Europa League. L'OM, lui, n'a... toujours pas pris le moindre point.

Malick Fofana mais aussi l'ancien du RSC Anderlecht Nilson Angulo étaient titulaires dans les rangs de Sunderland, ce jeudi, pour le déplacement des Black Cats du côté du Lech Poznan. Et Angulo a même été décisif, offrant une passe décisive à Timur Tuterov pour le 0-1 tombé après 2 minutes de jeu seulement.

Sunderland aurait pu faire le break via Malick Fofana, dont le tir a frôlé le poteau, mais va finir par regretter ses occasions manquées. En seconde période, le Lech Poznan a en effet finalement égalisé via Leo Bengtsson (70e, 1-1). Fofana a disputé l'intégralité du match, sans être décisif.

L'OM en plein cauchemar

Si le Lech Poznan est le prochain adversaire de l'Union, l'Olympique de Marseille est l'un des futurs adversaires du RSC Anderlecht, et les Mauves peuvent anticiper ce déplacement en confiance. En effet, l'OM a connu une nouvelle défaite ce jeudi soir.

Marseille se déplaçait au Sturm Graz et s'y est incliné (1-0), après avoir déjà perdu ses premiers matchs au Besiktas et contre l'Olympiakos. Avec un 0/9, les Phocéens semblent d'ores et déjà largués en Europa League.



Du côté des Belges, notons que le 4e gardien des Diables Rouges Jari De Busser a tenu le zéro en déplacement à l'Ararat-Armenia (0-4) avec l'AZ Alkmaar, qui compte 6 points sur 9.