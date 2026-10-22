Exclusif : l'un des dirigeants du Jagiellonia Bialystok préface la réception d'Anderlecht pour nous

À quelques heures du match entre le Jagiellonia Bialystok et le RSC Anderlecht, qui sera crucial pour le parcours européen des deux équipes, nous avons pu nous entretenir avec Wojciech Strzałkowski, actionnaire principal et président du conseil de surveillance du club polonais. Il nous a expliqué les liens entre la Podlasie et la Belgique, ainsi que l'importance de ce match et tout le respect qu'il a pour le Sporting.

Mr Strzałkowski, merci de votre temps pour cet entretien. Pouvez-vous nous dire ce que vous inspire la réception d'Anderlecht, et ce que représente le RSCA aux yeux du public polonais ?

Wojciech Strzałkowski : Ce sera un match très intéressant pour nous, d'autant plus que la valeur marchande du RSC Anderlecht est plus de trois fois plus élevée que celle du Jagiellonia ​Białystok. Malgré cela, nous n'avons aucune intention de nous laisser faire et nous contenter de défendre : notre objectif est de jouer notre type de football, à savoir offensf. Mais nous sommes pleinement conscients du défi que ce match représente.

En Pologne, Anderlecht est largement reconnu comme un club 34 fois champion de Belgique, avec une histoire bien connue et des victoires européennes. Nous regardons le RSCA avec un immense respect en tant qu'institution avec un riche héritage et une académie de jeunes d'élite. Cette perception est ancrée dans la nostalgie des années 80, 90 et le début des années 2000 ; les défis de restructuration suite au changement de propriétaires il y a quelques années restent très peu familiers du public polonais.

L'horrible blessure de Wasilewski a été l'un des drames sportifs les plus discutés en Pologne à l'époque

Les supporters polonais associent aussi Anderlecht à des noms familiers : Michał Żewłakow, Łukasz Teodorczyk, et Marcin Wasilewski. L'horrible blessure de Wasilewski suite au tacle d'Axel Witsel dans le match contre le Standard était l'un des drames sportifs les plus largements discutés à l'époque en Pologne.

Le succès du Jagiellonia s'est construit assez récemment. Quelle en a été la clef, selon vous ?

W.S. : Le point le plus important a été la régularité et la stratégie sur le long terme. Je travaille au Jagiellonia depuis 23 ans, de façon continue en tant que Président du Conseil de Surveillance et actionnaire principal. Au fil des années, j'ai construit notre structure d'actionnariat : aujourd'hui, nous avons 11 partenaires. Je suis en charge du conseil depuis 2003, mais j'accorde énormément de valeur à chaque voix au sein de mes partenaires et copropriétaires. Notre succès est un travail d'équipe.

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D'autres éléments décisifs sont un leadership sportif exceptionnel, emmené par un tandem composé d'un jeune coach et d'un directeur sportif (récemment remplacé) et la stabilité de l'actionnariat, des leçons vitales ayant été tirées des années durant lesquelles les revenus financiers étaient limités.



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Mais aussi garder un momentum sur le terrain : notre série de succès récents - gagner le championnat, sécuriser trois 3e places et nous qualifier pour la phase de groupes européenne trois fois de suite, deux fois en UECL et cette fois en Europa League. Cette série a amené un soutien sans précédent parmi nos supporters, ce qui a amené un changement de mentalité et fait disparaître tout sentiment d'infériorité.

Il y a 20 ans, nous rêvions de Coupe d'Europe alors que nous étions en D2 : les rêves deviennent réalité

Pour le détail, il y a quelques jours, un ami a retrouvé plusieurs interviews datant de 2006 dans la presse locale, il y a 20 ans exactement. L'un des titres était : "Le Jagiellonia sera grand", et l'autre, de la même époque, était : "Des rêves de Coupe d'Europe". Dites-vous bien que le club évoluait en D2 à l'époque ! Il semble que les rêves deviennent vraiment réalité (sourire).

Wojciech Strzałkowski dans la presse polonaise en 2006, prédisant le succès du Jagiellonia Bialystok

La Podlasie (la région de Bialystok, nda) a des liens profonds avec Bruxelles, beaucoup de Polonais de Bruxelles venant de cette région. Avez-vous des liens avec la Belgique vous-même ?

W.S. : Oui, c'est vrai, beaucoup de gens de la Voïvodie de Podlasie, surtout aux alentours de Siemiatycze, ont émigré vers la Belgique. Beaucoup se sont installés là-bas de manière permanente, d'autres sont revenus, mais il reste des liens très forts entre le sud de la Podlasie et la Belgique. Les gens y travaillent, y ont des amis proches, de la famille, des cousins, y voyagent. J'ai des cousins qui vivent en Belgique.

Le Jagiellonia a eu le plaisir d'affronter La Gantoise en préliminaires pour l'Europa League en 2018, ainsi que le Cercle de Bruges en Conference League en 2025. Je connais également l'un des copropriétaires du Club de Bruges. Et bien sûr, durant 4 ans, j'ai travaillé avec le président du RSC Anderlecht, Michael Verschueren, au sein du secteur financier du groupe EFC, qu'il dirigeait.

Le Jagiellonia traverse une période difficile en championnat. Avez-vous l'impression que ce match doit être l'occasion pour votre club de se réveiller face à un Anderlecht qui semble aussi à une défaite près de la crise ?

W.S. : C'est vrai, notre équipe a traversé une série compliquée ces dernières semaines, avec 4 défaites d'affilée en Ekstraklasa... La victoire en Europa League contre l'Ararat-Armenia nous a donné un boost de confiance bienvenu. Je serais ravi que notre équipe confirme contre Anderlecht, mais nous savons que c'est une équipe de haut niveau avec des joueurs de qualité, qui jouent à un rythme et avec une intensité impressionnants.

Pourtant, je crois que notre équipe va s'élever au niveau requis et montrer de quoi elle est capable. Cela promet d'être un match très intéressant, surtout pour nos supporters, qui soutiennent fermement les joueurs.