Jürgen Klopp, sélectionneur de l'Allemagne, envoie un message clair à Nicolò Tresoldi !

Allemagne ou Italie, Italie ou Allemagne ? Nicolò Tresoldi n'a pas encore fait son choix. Le temps ne presse pas forcément, mais le moment de la décision approche. Actuellement international U21 allemand, il souhaite disputera l'Euro Espoirs avant de trancher.

Le cas de Nicolò Tresoldi avait été évoqué par Roberto Mancini avant le match entre l'Italie et la Belgique, lors de la dernière trêve internationale. Le sélectionneur italien avait alors lancé avec humour qu'il espérait qu'après l'Euro U21, Tresoldi se sentirait "à 51% italien et à 49% allemand".

Suite à son triplé retentissant en Champions League contre l'Inter Milan, l'attaquant du Club de Bruges est revenu sous les feux des projecteurs. Son cas a donc été à nouveau évoqué par Jürgen Klopp, cette semaine.

Tresoldi doit faire son choix lui-même

Présent en plateau pour analyser les matchs de Ligue des Champions (il a d'ailleurs taclé le jeu du Bayern Munich), Klopp a été très clair concernant Nicolò Tresoldi. "Bien sûr que nous le tenons à l'oeil, nous ne sommes pas bêtes", déclare-t-il sur DAZN. "Mais il doit décider lui-même à quel moment faire son choix".

Après avoir discuté avec Tresoldi lorsqu'il a pris ses fonctions, le sélectionnneur de l'Allemagne ne va donc plus insister, et laisser le temps faire son oeuvre. "Nous ne devons courir après personne", conclut Jürgen Klopp, très clair.

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Nicolò Tresoldi, lui, a été clair également : il tient absolument à disputer l'Euro U21 avec l'Allemagne, ayant commencé le cycle en cours, et veut finir en beauté en remportant le tournoi. Quant à imaginer que dans la foulée, il puisse... changer de sélection ? C'est peut-être un peu difficile.