Le football polonais s'inspire de la Belgique : "Un excellent exemple de succès"

La Pologne a une riche histoire faite de grands joueurs et de résultats européens, mais connaît une période un peu creuse. Elle espère renaître et s'inspire pour cela des méthodes... de l'Union Belge.

Alors que le RSC Anderlecht affronte ce jeudi soir le Jagiellonia Bialystok dans le cadre de la 3e journée d'Europa League, nous avons eu l'opportunité de nous entretenir avec l'actionnaire principal du club polonais : Wojciech Strzałkowski, également président du conseil de sécurité du Jagiellonia.

Strzałkowski a également des fonctions au sein de la fédération polonaise de football, et est même conseiller auprès du Président de la République de Pologne. C'est donc un interlocuteur de choix pour évoquer le football polonais, qui a une longue histoire jalonnée de succès et a vu de nombreux talents émerger, mais connaît une période de moins bien récemment.

Or, pour Wojciech Strzałkowski, c'est clair : les résultats obtenus par la Belgique sont un exemple à suivre. "Vous avez tout à fait raison : la Belgique est un excellent exemple de développement dans le domaine du football. La croissance que vous êtes parvenu à mettre en place a été remarquable", déclare-t-il pour Walfoot.

Une firme belge pour aider le football polonais

Pour l'actionnnaire majoritaire du Jagiellonia Bialystok, cette réussite est due à un consultant un peu méconnu du grand public alors qu'il a en réalité joué un rôle crucial dans notre football : Double Pass. "Nous sommes conscients du rôle que la société de consultance belge Double Pass a joué dans votre évoution. Nous voulons apprendre de cela, et apprendre de votre expérience, et c'est pour cette raison que nous avons entamé un partenariat avec Double Pass", explique Wojciech Strzałkowski.

"Le football polonais en est à sa deuxième année de partenariat avec Double Pass, qui a auparavant conseillé de nombreuses fédérations - dont la Belgique, le Danemark, la Turquie et la Hongrie - ainsi que de nombreux championnats du top européen", détaille notre interlocuteur. "En Pologne, Double Pass travaille en partenariat direct avec la PZPN (ligue de football polonaise) et les deux premières divisions du pays, l'Ekstraklasa and la I Liga".



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L'expertise belge pourrait donc, à terme, permettre à la Pologne de retrouver le top mondial, elle qui a dégringolé actuellement à une 37e place bien peu représentative de sa place dans l'histoire du football européen. "Nous avons mis en place un projet de trois ans afin d'augmenter les standards à travers nos deux divisions. Je pense que c'est une initiative cruciale qui va augmenter de façon conséquente le niveau technique du football polonais dans les années à venir", conclut Wojciech Strzalkowski avec espoir.