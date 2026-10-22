Le RC Lens risque des sanctions après les débordements à Bruges : l'UEFA va ouvrir un cas disciplinaire

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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Le RC Lens risque des sanctions après les débordements à Bruges : l'UEFA va ouvrir un cas disciplinaire
Photo: © photonews

Le RC Lens devrait écoper d'une amende importante et d'une très probable interdiction de déplacement après le comportement de ses supporters au stade Jan Breydel ce mercredi. RMC Sport rapporte que l'UEFA va ouvrir un cas disciplinaire contre les Lensois.

La rencontre entre le Club de Bruges et le RC Lens a été brièvement interrompue ce mercredi. Des supporters lensois ont allumé des fumigènes avant d'en lancer sur le terrain.

Ce genre de comportement ne plaît évidemment pas à l'UEFA, qui va sanctionner le club lensois. Un double coup dur pour le club nordiste, qui s'est également incliné face au Club de Bruges.

En effet, les hommes de Yannick Cahuzac sont rentrés bredouilles de leur déplacement au stade Jan Breydel. Les Blauw en Zwart se sont imposés sur le score de 3-0.

Les supporters lensois ne sont pas à leur coup d'essai

À noter que ce n'est pas la première fois que les supporters du RC Lens se font remarquer. Lors du déplacement au Slavia Prague, en République tchèque, le 10 septembre dernier (victoire 2-3), les supporters lensois avaient déjà allumé des engins pyrotechniques et des fumigènes dans leur parcage.

Lire aussi… "On a eu une bonne discussion" : l'entraîneur de Lens s'explique sur la situation de Thorgan Hazard
Pour son prochain match de Ligue des champions, le RC Lens recevra Côme le 4 novembre. Une victoire sera déjà presque obligatoire pour espérer terminer dans le top 24.

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