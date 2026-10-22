Leur match-référence au meilleur moment ? Les cotes d'Anderlecht au Jagellonia Bialystok

Le RSC Anderlecht a réalisé l'un de ses meilleurs matchs cette saison, et s'est remis en ordre de marche du côté du Jagiellonia Bialystok. Au meilleur moment. Voici les cotes des Mauve & Blanc.

Coosemans (6,5)

Une sortie approximative sur une tête en retrait de Pétrot, qui aurait pu poser problème. Mais par la suite, le capitaine a été impérial.

Reabciuk (6,5)

Le Moldave avait les crocs, souhaitant faire oublier le penalty commis à Zagreb. Il nous avait déjà convaincus la semaine passée, il confirme : bien plus d'allant offensif et de vivacité qu'Augustinsson, qui devrait vite perdre sa place de titulaire.

Pétrot (5,5)

Le moins bon des défenseurs anderlechtois, avec pas mal de petites approximations défensivement comme à la relance.

Biancone (8)

Il a pris un gros risque en touchant Sow parti vers le but : pour le même prix, il était dehors. Mais cela aurait été injuste tant son match était impeccable de bout en bout, dans son abattage défensif, ses intensions et même son travail à la relance.

Barry (6)

Une belle frappe qui méritait peut-être mieux, pas mal de surnombre offensif pour un défenseur central de formation et peu de moments délicats derrière.



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Aasgaard (7)

Le Norvégien tient son match référence dans ce rôle de "faux 6" tout en nonchalance et en protection de balle. Impossible de lui prendre le ballon. Peut-il réitérer ce genre de performance face à un adversaire du top ? Si c'est le cas, il sera l'un des meilleurs joueurs du championnat.

Stroeykens (7)

Nous n'étions pas de ceux que son match à Zagreb avait convaincu. Mais cette fois, c'est indéniable : Stroeykens a beaucoup amené, avec un pressing surtout qui amène tout simplement deux buts.

Ambros (4,5)

Encore un non-match du Tchèque, toujours aussi élégant balle au pied, et toujours aussi inutile sur le terrain. On commence à se dire que son été était un feu de paille en trompe-l'oeil.

Degreef (5)

Quelle débauche d'énergie, quelle envie... et quelle inefficacité. Tristan Degreef fait presque toujours le mauvais choix, puis réalise le mauvais geste quand il a enfin fait le bon choix.

Cvetkovic (7)

Un vrai but de raccroc, à la Cvetkovic, et beaucoup d'activité. Il en fait parfois un peu trop, mais c'est dans son style.

Winkler (7,5)

Certes, il a marqué un doublé contre Zulte, mais c'est peut-être ce soir que Winkler a joué son vrai meilleur match dans le jeu. Enfin vif, technique et insaisissable, avec ce joli but pour ponctuer cela.