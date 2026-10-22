L'un des déplacements les plus difficiles : le geste de la direction d'Anderlecht envers les supporters

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Le déplacement à Bialystok n'est pas une mince affaire pour les supporters d'Anderlecht. Comme il n'y a pas d'aéroport à proximité de la ville polonaise, de nombreux fans mauves et blancs choisissent de prendre l'avion pour Varsovie.

Une fois dans la capitale polonaise, ils devront encore effectuer un trajet en bus d'environ 190 kilomètres, soit près de deux heures et demi de route. Anderlecht souhaite déjà compenser quelque peu cet effort supplémentaire. Le club bruxellois prendra en charge la moitié des frais de bus.

La délégation mauve veut se faire entendre en Pologne

Cela représente une réduction d'environ dix euros pour chaque supporter. Un joli geste envers les fans qui souhaitent soutenir leur équipe également à l'extérieur, d'autant qu'un match européen en déplacement demande beaucoup de temps et d'organisation. Anderlecht attend environ 750 supporters en Pologne jeudi soir.

La destination est le stade du Jagiellonia Bialystok, où Anderlecht se produira jeudi à 21 heures lors de la troisième journée d'Europa League. Le club polonais évolue à la Chorten Arena, qui peut accueillir plus de 22.000 spectateurs.

Les supporters restent fidèles à Anderlecht

À Bialystok, Anderlecht espère non seulement bénéficier du soutien des tribunes, mais aussi obtenir un résultat qui donnera un coup de pouce à sa campagne européenne.

Lire aussi… Exclusif : l'un des dirigeants du Jagiellonia Bialystok préface la réception d'Anderlecht pour nous
Après la défaite contre le Dinamo Zagreb, le soutien des supporters mauves et blancs pourrait être précieux. Les Mauves s'apprêtent en effet à vivre quatre jours cruciaux, avec également le choc face au leader gantois dimanche.

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