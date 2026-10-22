"On a eu une bonne discussion" : l'entraîneur de Lens s'explique sur la situation de Thorgan Hazard

Lens est reparti les mains vides de son déplacement au Club de Bruges hier soir. Mais selon l'entraîneur Yannick Cahuzac, le score ne reflétait pas totalement la physionomie de la rencontre. Les visiteurs se sont surtout créé plusieurs occasions en première période, sans parvenir à les concrétiser.

L'entraîneur lensois regrettait surtout le moment auquel son équipe a encaissé le premier but. “Notre première mi-temps a été bonne, c'est certain, mais nous encaissons ce but juste avant la pause et cela fait mal”.

Ce n'est pas un problème isolé. Lors du précédent match de Ligue des champions face au Sporting Portugal, Lens n'était déjà pas parvenu à concrétiser ses occasions. “Cela relève de l'expérience, ce n'est pas une question de chance, et il y avait aussi un excellent gardien en face. Mais nous devons y travailler".

Le coach français a également reconnu le mérite des Blauw en Zwart : “Ce n'est pas possible de créer autant d'occasions sans pouvoir marquer. Mais le Club a été plus performant et plus efficace. Sa victoire est méritée".

Thorgan Hazard profite du turnover

Pour ce duel à Bruges, Cahuzac avait largement remanié son onze de départ. Par rapport au match de championnat contre Troyes, il avait effectué pas moins de huit changements. Le capitaine Florian Thauvin a ainsi, à la surprise générale, débuté sur le banc, tandis que Thorgan Hazard était bien titulaire. Ce n'était que la deuxième fois cette saison.

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“Certains choix sont liés à la condition physique des joueurs. La décision de ne pas faire débuter Florian a été prise d'un commun accord. Il connaît son corps", affirme Cahuzac, qui s'est montré satisfait de la prestation d'Hazard. “Toto a bien joué aujourd'hui. Il y a environ deux semaines, j'ai discuté avec lui. On a eu une bonne discussion et il a apporté sur le terrain ce que je lui avais demandé".