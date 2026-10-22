Pas de piège pour l'Union, qui perd deux joueurs mais bat tranquillement l'Hapoel Beer Sheva

L'Union Saint-Gilloise a tranquillement déroulé face à un Hapoel Beer-Sheva inférieur et qui ne s'est procuré que l'une ou l'autre petite occasion avant de prendre l'eau. Dans un stade vide, l'USG n'est pas tombée dans le piège israélien.

Il y avait bien sûr un petit air d'années COVID dans cet Union Saint-Gilloise - Hapoel Beer Sheva délocalisé à Düsseldorf, suite au refus de plusieurs villes belges d'accueillir le club israélien. Un "faux" match à domicile donc, pour l'USG, qui en a en quelque sorte l'habitude puisqu'elle joue tous ses matchs hors du Parc Duden.

Restait à ne pas se faire piéger par l'Hapoel Beer Sheva dans ces conditions forcément neutres. Et les Israéliens ont mis de l'impact afin de sortir leur adversaire du match : avant même la demi-heure, Biondic et Olaru avaient dû quitter leur poste.

Ces blessures ont servi de déclic à une Union malmenée jusque là : Hervé Koffi avait dû sortir des arrêts devant East et Zlatanovic. Frustrée par le carton rouge non-donné à Yehoshua pour un coup de coude sur Olaru, l'USG accélère, même si Zlatanovic passe encore tout près du 0-1, trouvant le poteau dans un angle compliqué.

Un but de Florucz sur penalty au meilleur moment

Raul Florucz, monté au jeu à la place de Biondic, avait été le plus dangereux de ses coéquipiers, frôlant le cadre d'une belle frappe ; il sera décisif en obtenant un penalty en fin de première période, et en le transformant lui-même (1-0, 44e). Koffi devra encore être attentif sur un ballon en profondeur mais l'Union arrive à la pause en tête.

La seconde période sera assez équilibrée, avec une Union qui peine à vraiment dominer son adversaire, mais garde le contrôle du match notamment grâce à un excellent Kamiel Van de Perre. Il faudra un petit coup de chance pour que le but du break tombe : un tir de Guilherme Smith est dévié par Vitor, qui trompe son propre gardien (2-0, 60e).

C'est ensuite Dylan Aquino, dans un match dont le rythme est retombé, qui va profiter d'une mauvaise relance israélienne pour envoyer une belle frappe et inscrire son tout premier but sous le maillot unioniste (76e, 3-0). La messe est dite, et Guilherme la conclura d'un "amen" en forme là aussi de jolie frappe sous la barre (82e, 4-0).

Avec cette belle victoire, l'Union réalise un joli 7/9 qui la place dans un fauteuil en Europe. Le prochain match des Apaches sera en déplacement au Celta Vigo, avant de recevoir le Lech Poznan, puis de se rendre à l'Olympique Lyonnais.